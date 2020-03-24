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Источник узнал об отмене Россельхознадзором запрета на экспорт круп

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Россельхознадзор отменил введенный с 20 марта временный запрет на экспорт круп из России. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил осведомленный источник.

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«Введенное ограничение отменено», — цитирует его «Интерфакс». По словам источника, отмена экспорта на крупы отмечена в соответствующих документах. Информацию об отмене в ведомстве не комментируют.

20 марта Россельхознадзор временно приостановил экспорт всех видов круп из России сроком на 10 дней, мера была принята на фоне распространения коронавируса.

Ранее, в марте, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице нет проблем с продовольствием. На складах достаточно продуктов.

По состоянию на 24 марта в России диагностировано 495 случаев заболевания COVID-19, из них 57 — за последние сутки. 22 человека вылечились. Случаев летального исхода нет.

По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 396 тыс. случаев заболевания, скончались 17,2 тыс. человек.

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