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Россельхознадзор ограничил экспорт всех видов круп

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Россельхознадзор временно приостановил экспорт всех видов круп из России сроком на 10 дней на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на письмо службы в понедельник, 23 марта.

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«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», ― написала заместитель главы ведомства Юлия Швабаускене.

Ранее 23 марта в Федеральной таможенной службе заявили, что транспорт на границе с Россией, который будет везти товары первой необходимости и лекарства, будут проверять в первую очередь. В тот же день российское правительство выделило Минпромторгу 7,5 млрд рублей для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

22 марта стало известно, что швейные предприятия в России начали производить многоразовые медицинские маски для обеспечения достаточного количества средств индивидуальной защиты во время распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12 944 человека.

По состоянию на 23 марта, в России диагностировано 438 случаев заболевания COVID-19, из них 71 — за последние сутки. В Москве коронавирус подтвердился у 262 граждан. 17 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.

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