Россельхознадзор ограничил экспорт всех видов круп

Россельхознадзор временно приостановил экспорт всех видов круп из России сроком на 10 дней на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на письмо службы в понедельник, 23 марта.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», ― написала заместитель главы ведомства Юлия Швабаускене.

Ранее 23 марта в Федеральной таможенной службе заявили, что транспорт на границе с Россией, который будет везти товары первой необходимости и лекарства, будут проверять в первую очередь. В тот же день российское правительство выделило Минпромторгу 7,5 млрд рублей для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

22 марта стало известно, что швейные предприятия в России начали производить многоразовые медицинские маски для обеспечения достаточного количества средств индивидуальной защиты во время распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12 944 человека.

По состоянию на 23 марта, в России диагностировано 438 случаев заболевания COVID-19, из них 71 — за последние сутки. В Москве коронавирус подтвердился у 262 граждан. 17 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.