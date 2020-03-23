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Счетная палата отменила все новые проверки из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Счетная плата (СП) России не будет проводить новые проверки до 1 июня из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 23 марта, заявил глава СП Алексей Кудрин.

«В этом периоде мы будем заниматься только завершением старых проверок. <...> Постараемся, чтобы большая часть работ перешла на дистанцию», — приводит «Интерфакс» слова Кудрина.

Он отметил, что сейчас аудиторы завершили работу над проверкой исполнения бюджета РФ за 2019 год.

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Ожидается, по мнению Кудрина, что все планы на этот год по проверкам будут пересмотрены.

Ранее в этот же день Рособрнадзор заявил, что приостановит проверки вузов до 30 апреля из-за коронавируса.

20 марта аналогично поступили в ЦБ, где тоже временно сократили объем надзора и контроля за банками. В тот же день МЧС сообщило, что приостанавливают проверки противопожарного состояния объектов. Исключение составят мероприятия по выдаче лицензий, аттестатов и прочих разрешительных документов.

19 марта Федеральная служба по надзору в сфере транспорта объявила о приостановке плановой проверки юридических лиц и индивидуальных перевозчиков из-за пандемии коронавируса.

По данным Worldometers на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 349 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек. В России число заразившихся коронавирусом возросло до 438. В Москве количество случаев инфицирования достигло 262.

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