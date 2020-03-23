Счетная палата отменила все новые проверки из-за коронавируса

Счетная плата (СП) России не будет проводить новые проверки до 1 июня из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 23 марта, заявил глава СП Алексей Кудрин.

«В этом периоде мы будем заниматься только завершением старых проверок. <...> Постараемся, чтобы большая часть работ перешла на дистанцию», — приводит «Интерфакс» слова Кудрина.

Он отметил, что сейчас аудиторы завершили работу над проверкой исполнения бюджета РФ за 2019 год.

Ожидается, по мнению Кудрина, что все планы на этот год по проверкам будут пересмотрены.

Ранее в этот же день Рособрнадзор заявил, что приостановит проверки вузов до 30 апреля из-за коронавируса.

20 марта аналогично поступили в ЦБ, где тоже временно сократили объем надзора и контроля за банками. В тот же день МЧС сообщило, что приостанавливают проверки противопожарного состояния объектов. Исключение составят мероприятия по выдаче лицензий, аттестатов и прочих разрешительных документов.

19 марта Федеральная служба по надзору в сфере транспорта объявила о приостановке плановой проверки юридических лиц и индивидуальных перевозчиков из-за пандемии коронавируса.

По данным Worldometers на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 349 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек. В России число заразившихся коронавирусом возросло до 438. В Москве количество случаев инфицирования достигло 262.