Два центра ФМБА разработают препараты для борьбы с COVID-19

Два научных центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Москве и Санкт-Петербурге разрабатывают противовирусные препараты, которые помогли бы в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19. Об этом журналистам в понедельник, 23 марта, сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

«Последнее наше важное направление — это разработка противовирусных препаратов. Этим занимаются <...> научный центр иммунологии, который находится в Москве, и научный центр особо чистых препаратов, который находится в Санкт-Петербурге», — цитирует ее ТАСС.

Также Скворцова рассказала, что разработка вакцины от ФМБА прошла первую фазу, а оставшиеся испытания завершатся к июню. На получение финального образца уйдет около 11 месяцев. Для увеличения эффективности работы ФМБА перешло на трехсменный график работы.

20 марта стало известно, что российские ученые создали шесть вакцин от коронавирусной инфекции. В настоящее время специалисты проводят испытания препаратов. Они были созданы за два месяца — эксперты использовали уже имеющиеся разработки и новейшие биотехнологии. Специалисты рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в IV квартале 2020 года.

19 марта в лаборатории Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» показали первые снимки вируса SARS-CoV-2 под микроскопом.

17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 23 марта, инфекция зафиксирована более чем у 343 тыс. человек, 14,7 тыс. скончались. В России количество случаев заражения новым типом коронавируса достигло 438, 17 пациентов выздоровели.