Прямой эфир
Сюжет:

Два центра ФМБА разработают препараты для борьбы с COVID-19

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два научных центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Москве и Санкт-Петербурге разрабатывают противовирусные препараты, которые помогли бы в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19. Об этом журналистам в понедельник, 23 марта, сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

«Последнее наше важное направление — это разработка противовирусных препаратов. Этим занимаются <...> научный центр иммунологии, который находится в Москве, и научный центр особо чистых препаратов, который находится в Санкт-Петербурге», — цитирует ее ТАСС.

Одни дома: кому следует перейти на уединенный образ жизни
Миллионы россиян попадают в зону риска из-за COVID-19, врачи советуют им постараться не выходить из дома

Также Скворцова рассказала, что разработка вакцины от ФМБА прошла первую фазу, а оставшиеся испытания завершатся к июню. На получение финального образца уйдет около 11 месяцев. Для увеличения эффективности работы ФМБА перешло на трехсменный график работы.

20 марта стало известно, что российские ученые создали шесть вакцин от коронавирусной инфекции. В настоящее время специалисты проводят испытания препаратов. Они были созданы за два месяца — эксперты использовали уже имеющиеся разработки и новейшие биотехнологии. Специалисты рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в IV квартале 2020 года.

19 марта в лаборатории Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» показали первые снимки вируса SARS-CoV-2 под микроскопом.

17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.

Инфографика

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 23 марта, инфекция зафиксирована более чем у 343 тыс. человек, 14,7 тыс. скончались. В России количество случаев заражения новым типом коронавируса достигло 438, 17 пациентов выздоровели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минздрав не исключил изменение закона о допуске лекарств на рынок
Роспотребнадзор изменит схему подтверждения результатов на COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020