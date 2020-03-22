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В России швейные предприятия начали производить многоразовые маски

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российские швейные предприятия начали производить многоразовые медицинские маски. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства в воскресенье, 22 марта.

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Министр отметил, что в стране в настоящий момент практически ежедневно запускаются новые мощности для производства средств индивидуальной защиты, в том числе и одноразовых.

«Сейчас мы практически в ежедневном режиме запускаем новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты. Были приняты все необходимые решения и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия», — цитирует пресс-служба министра.

Сообщается, что первая партия средств индивидуальной защиты уже поступила в Калужскую область в рамках запуска механизма централизованных поставок данной продукции в регионы.

20 марта в Минздраве РФ заверили, что медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, скоро должны появиться в аптеках в необходимом объеме.

Ранее в этот же день в Кремле прокомментировали ситуацию с наличием в аптеках масок и антисептиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что сейчас нехватка средств индивидуальной защиты наблюдается во всем мире.

19 марта медики рассказали, что можно использовать в качестве альтернативы медицинской маске. Ее можно сделать из бинта или закрыться от чихающих и кашляющих шарфом. Эксперты предупреждают, что коронавирус передается через слизистые, потому необходимо защищать глаза.

18 марта замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что дефицит медицинских масок в аптеках будет устранен в ближайшее время.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 22 марта, во всем мире заразились более 322 тыс. человек, умерли более 13 тыс. инфицированных. Выздоровели более 96 тыс. человек.

В России выявили 367 случаев заболевания.

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