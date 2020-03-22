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Собянин заверил в отсутствии проблем с продовольствием в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Москве проблем с продовольствием нет, на складах достаточно продуктов. Об этом в воскресенье, 22 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

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«На складах достаточно продовольствия, поэтому проблем нет. Есть повышенный спрос, люди запасаются впрок. Кто-то уезжает на дачу, кто-то, согласно решениям, находится на домашнем карантине. Поэтому такие люди делали запас», ― цитирует его «РИА Новости».

Также Собянин добавил, что уже сейчас видно, что спрос по стране начал идти на спад.

Ранее, 20 марта, издание The New York Times заявило, что Россия готова к пандемии коронавируса и возможному кризису лучше, чем любая страна мира, благодаря западным санкциям. Опрошенные журналистами эксперты указали, что Москва накопила опыт из-за санкционного давления, создала золотовалютные запасы в $600 млрд и нарастила собственное производство и экспорт сельхозпродукции.

На фоне распространения коронавируса россияне стали запасаться продуктами впрок. Товары, которые пользуются повышенным спросом, торговые сети закупают в усиленном режиме. Как заявил 19 марта премьер-министр Михаил Мишустин, в России достаточно продуктов питания. По его словам, перед правительством стоит задача не допускать пустых полок в магазинах.

В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице. Большинство из них — завезенные из-за рубежа. Российские власти призвали граждан воздержаться от поездок за границу.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.

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