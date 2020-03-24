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В Петербурге врачи увезли скрывшую поездку в Таиланд коллегу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Врача, скрывшую поездку в Таиланд, медики увезли из частной клиники в Санкт-Петербурге. Правоохранители заинтересовались ею, после того как она по возвращении в Россию проигнорировала предусмотренный двухнедельный карантин и стала работать с пациентами.

Видеозапись, на которой медработники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников правоохранительных органов забрали женщину с места работы, опубликовал Пятый канал.

В Следственном комитете РФ заявили, что доктор вернулась из отпуска 15 марта и уже 17-го вышла на службу. Была инициирована проверка.

Позже стало известно, что официальных нарушений в действиях врача не было, так как указ Роспотребнадзора об обязательной изоляции был принят 19 марта.

По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 398 тыс. случаев заболевания, скончались более 17 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

Инфографика

Для предотвращения распространения инфекции на территории России введены экстренные меры, в частности ограничено авиасообщение со всеми государствами мира.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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