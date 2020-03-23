Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в распространении коронавируса в пяти странах. Об этом высокопоставленный дипломат написал в понедельник, 23 марта, на своей странице в Twitter.

«Первые случаи COVID-19 в не менее чем пяти странах стали прямым результатом игнорирования иранским режимом здоровья всех людей», — написал глава американской дипломатии. Он привел пример, что иранская авиакомпания Mahan Air в феврале осуществила не менее 55 рейсов между Ираном и Китаем, распространяя вирус.

Накануне духовный лидер Ирана Али Хаменеи отметил, что предложение властей США оказать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом звучит странно, поскольку в Соединенных Штатах ситуация с SARS-CoV-2 стоит острее.

20 марта Помпео заявил, что гуманитарная помощь Ирану в борьбе с коронавирусом будет продолжаться без учета введенных экономических санкций. Он подчеркнул, что предложенная помощь не может облагаться ограничениями, так как американская сторона хочет помочь Ирану, несмотря на обострение международных связей между странами.

В тот же день министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выступил с заявлением о том, что Вашингтон виновен в «убийстве» населения республики санкциями, вводимыми на фоне пандемии.

В настоящее время в Иране зафиксировано более 23 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом более 1,7 тыс. человек скончались, а еще более 8,3 тыс. ― выздоровели.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболело более 350 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умер 15 321 человек.