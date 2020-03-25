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Более 2,2 тыс. человек заразились коронавирусом в Иране за сутки

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Фото: REUTERS/WANA/Ali Khara
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За последние сутки в Иране COVID-19 заразились рекордные 2206 человек. Об этом в среду, 25 марта, сообщил глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования страны Киянуш Джаханпур.

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За сутки в Иране из-за коронавируса умерли 143 человека, передает ТАСС. Общее количество заболеваний в стране достигло 27 017. Общее число умерших — 2077.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Зариф провели телефонный разговор, в ходе которого стороны дали высокую оценку двустороннему сотрудничеству в борьбе с коронавирусом, сообщает «Федеральное агентство новостей».

16 марта МИД России призвал США прекратить намеренно мешать Ирану в борьбе с коронавирусом и немедленно снять санкции, передает RT. Москва указала, что на фоне масштабного распространения вируса в исламской республике не время сводить геополитические счеты ради удовлетворения собственных амбиций. МИД отметил, что антигуманная политика Вашингтона вызывает глубокое сожаление и тревогу.

Вспышка COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 424 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 18 тыс. пациентов умерли, вылечились чуть менее 109 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом в России доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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