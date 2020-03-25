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Путин выступит с обращением в связи с коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин готовит обращение к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Он [президент] отменил вылет в Санкт-Петербург и остался в Москве. В настоящее время он работает и уже в ближайшие, самые ближайшие часы он завершит работу над текстом своего обращения к гражданам. Такая потребность возникла после вчерашнего многочасового совещания. Вы знаете, что вчера у него было два совещания. Первое — это непосредственно по эпидемиологической ситуации, которое состоялось перед поездкой в больницу в коммунарке. И второе было совещание уже с руководством правительства, Центрального банка и администрации президента — по вопросам поддержки граждан и экономики страны на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса», — сообщил Песков.

В среду, 25 марта, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658. Количество заболевших за сутки увеличилось на 163. Случаи инфицирования, по ее словам, зафиксированы в 55 регионах.

«Выздоровели 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тыс. человек», — заявила она.

В оперативном штабе отметили, что за минувшие сутки новые случаи заражения SARS-CoV-2 выявлены в 20 российских регионах, больше всего диагнозов — 120 — поставлено в Москве.

Вспышка COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 424 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 18 тыс. пациентов умерли, вылечились чуть менее 109 тыс.

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