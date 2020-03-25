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Завод протезирования в Реутове приступил к выпуску медицинских масок

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Реутовский экспериментальный завод средств протезирования начал выпускать медицинские маски. Для этого на предприятии открыли дополнительный пошивочный цех.

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Ежедневно сотрудники производят более тысячи одноразовых медицинских масок, сообщает телеканал «360». Их шьют не на продажу. Первоочередная задача — обеспечить защитой сотрудников больниц, поликлиник и детских садов. Это позволит частично удовлетворить внутренние нужды города, отметили в аппарате главы городского округа Станислава Каторова.

Ажиотаж с медицинскими масками начался в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по всему миру.

Ранее в этот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проинформировала президента России Владимира Путина о дефиците медицинских масок и антисептиков на фоне распространения коронавируса. По ее словам, глава государства принял решение о необходимых мерах, сообщает телеканал «Звезда».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России число заразившихся достигло 658.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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