Завод протезирования в Реутове приступил к выпуску медицинских масок

Реутовский экспериментальный завод средств протезирования начал выпускать медицинские маски. Для этого на предприятии открыли дополнительный пошивочный цех.

Ежедневно сотрудники производят более тысячи одноразовых медицинских масок, сообщает телеканал «360». Их шьют не на продажу. Первоочередная задача — обеспечить защитой сотрудников больниц, поликлиник и детских садов. Это позволит частично удовлетворить внутренние нужды города, отметили в аппарате главы городского округа Станислава Каторова.

Ажиотаж с медицинскими масками начался в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по всему миру.

Ранее в этот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проинформировала президента России Владимира Путина о дефиците медицинских масок и антисептиков на фоне распространения коронавируса. По ее словам, глава государства принял решение о необходимых мерах, сообщает телеканал «Звезда».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России число заразившихся достигло 658.

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