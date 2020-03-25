В России разработают комплекс мер по борьбе с COVID-19 для регионов

Координационный совет по противодействию коронавирусу подготовит новый комплекс мер для регионов в текущей эпидемиологической ситуации. Об этом в среду, 25 марта, рассказал журналистам председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Сегодня мы подготовим рекомендательный перечень мер субъектам Федерации по ограничениям, связанным с работой магазинов, больших торговых центров», — приводит «Интерфакс» слова Мишустина.

Он отметил, что данный перечень мер каждый из руководителей субъектов должен будет принять на своем уровне.

Кроме того, Мишустин поручил увеличить количество коек в региональных больницах для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

Ранее в этот же день Мишустин пригрозил губернаторам за пренебрежение мерами против COVID-19.

24 марта мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин заявил об отсутствии реальной картины по распространению коронавирусной инфекции в российских регионах и обратил внимание властей субъектов на то, что нужно готовиться к большим проблемам из-за развития ситуации с COVID-19.

22 марта правительство России приняло решение построить дополнительные инфекционные боксы в некоторых регионах в связи с распространением коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России число заразившихся достигло 658.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.