Прямой эфир
Сюжет:

Причинение смерти из-за нарушения карантина приравняют к терроризму

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В случае умышленного причинения смерти человеком, преднамеренно нарушившим карантин по коронавирусу, его будут судить по уголовным статьям за терроризм и диверсию. Такое заявление, в среду, 25 марта сделал депутат российской Госдумы Павел Крашенинников

Стоп машинам: зарубежным заводам в РФ предрекли массовый простой
Взявшие вынужденную паузу предприятия VW и PSA в России рискуют потерять 13 млрд рублей

«Если имело место умышленное причинение смерти одному и более лиц в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия (ст.205, 213, 281 УК РФ — ред.)», — цитирует «Интерфакс» слова депутата.

Ранее в этот же день законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавирусной инфекции был внесен в Госдуму. Проект предполагает изменения в статьях 236 Уголовного кодекса Российской Федерации и 151 Уголовно-процессуального кодека РФ. По словам, Крашенинникова, во втором чтении законопроект планируется дополнить санкциями за распространение «фейковых» сведений о заболевании.

Накануне 24 марта в Госдуме предложили ввести наказание до семи лет лишения свободы или штраф в размере до 2 млн рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Соответствующие поправки в КоАП были разработаны Минюсте и 23 марта направлены в правительство страны.

В этот же день стало известно о задержании женщины в одном из маникюрных салонов в Москве. Причиной задержания стало нарушение ей режима самоизоляции после возвращения из Италии. 18 марта сообщалось, что более 200 жителей Москвы нарушили режим самоизоляции из-за коронавируса.

В китайском Ухане в конце декабря прошлого года произошла вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России в этот же день зафиксировано 193 новых заражения. Общее количество инфицированных достигло 658.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет уйти на карантин из-за COVID-19
Костин сравнил влияние коронавируса и цен на нефть на экономику России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020