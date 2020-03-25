Причинение смерти из-за нарушения карантина приравняют к терроризму

В случае умышленного причинения смерти человеком, преднамеренно нарушившим карантин по коронавирусу, его будут судить по уголовным статьям за терроризм и диверсию. Такое заявление, в среду, 25 марта сделал депутат российской Госдумы Павел Крашенинников

«Если имело место умышленное причинение смерти одному и более лиц в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия (ст.205, 213, 281 УК РФ — ред.)», — цитирует «Интерфакс» слова депутата.

Ранее в этот же день законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавирусной инфекции был внесен в Госдуму. Проект предполагает изменения в статьях 236 Уголовного кодекса Российской Федерации и 151 Уголовно-процессуального кодека РФ. По словам, Крашенинникова, во втором чтении законопроект планируется дополнить санкциями за распространение «фейковых» сведений о заболевании.

Накануне 24 марта в Госдуме предложили ввести наказание до семи лет лишения свободы или штраф в размере до 2 млн рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Соответствующие поправки в КоАП были разработаны Минюсте и 23 марта направлены в правительство страны.

В этот же день стало известно о задержании женщины в одном из маникюрных салонов в Москве. Причиной задержания стало нарушение ей режима самоизоляции после возвращения из Италии. 18 марта сообщалось, что более 200 жителей Москвы нарушили режим самоизоляции из-за коронавируса.

В китайском Ухане в конце декабря прошлого года произошла вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России в этот же день зафиксировано 193 новых заражения. Общее количество инфицированных достигло 658.