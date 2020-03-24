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Генсек ООН призвал лидеров G20 снять международные санкции

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Фото: Global Look Press/Luiz Rampelotto/EuropaNewswire
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в связи с распространением коронавируса отменить санкции, которые мешают доставке в различные страны медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости. Об этом говорится в сообщении на сайте ООН, опубликованном во вторник, 24 марта.

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Такой шаг помог бы продемонстрировать солидарность с народами мира, особенно с наиболее уязвимыми, считает он.

«Это время солидарности, а не изоляции», — цитирует его «Газета.Ру».

Также Гутерриш отметил, что приветствует решение G20 провести 26 марта онлайн-саммит по ситуации с коронавирусом. Изменения затронут в том числе глобальную экономику, и мир ждет решения лидеров «большой двадцатки», заявил он. Сейчас у них есть исключительная возможность сделать шаг вперед с помощью мощного пакета ответных мер для устранения различных угроз, связанных с коронавирусом, заявил генсек ООН.

Ситуация требует невиданных прежде мер, «плана военного времени», отметил дипломат.

23 марта член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что в условиях пандемии коронавируса мировому сообществу нужно отказаться от режима санкций для спасения максимального числа людей от заражения. Он подчеркнул, что отсутствие адекватных мер борьбы с вирусом в одной стране может сказаться по положении во всем мире.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

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