В Госдуме призвали государства отказаться от санкций в условиях пандемии

Мировому сообществу в условиях пандемии коронавируса следует отказаться от режима санкций для спасения максимального числа людей от заражения. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

«Для эффективной борьбы с пандемией коронавируса всем странам надо отбросить политические амбиции, отказаться от режима санкций и незаконных ограничений, чтобы спасти максимальное число людей от заражения», — приводит в понедельник, 23 марта, «РИА Новости» сообщение пресс-службы парламентария.

По мнению Железняка, отсутствие нужных мер по борьбе с коронавирусом в отдельной стране негативно отразится на общей ситуации с пандемией в мире.

«Понимая опасность гуманитарной катастрофы, которая грозит жителям Италии, руководством России было принято решение оказать необходимую помощь в проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий», — сказал депутат. Как он отметил, итальянцам на помощь в первую очередь пришли Китай и Россия, а не государства ЕС, что показывает «абсурдность и ущербность санкционного режима, который Европа, несмотря на пандемию, продолжает сохранять».

Ситуация с коронавирусом в Европе показала отсутствие единства в ЕС, добавил он. Страны объединения только изолируются друг от друга, не оказывая Италии действенной помощи, полагает Железняк.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что идея отмены взаимных санкций между Россией и странами Запада в условиях распространения коронавируса заслуживает внимания, но решение вопроса зависит не от Москвы.

20 марта депутат бундестага от Левой партии, глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст отметил, что действие санкций особенно губительно в условиях, складывающихся из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.