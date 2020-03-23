В Кремле оценили вероятность отмены контрсанкций

Идея отмены взаимных санкций между Россией и странами Запада в условиях распространения коронавируса заслуживает внимания, но решение данного вопроса зависит не от Москвы. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ожидать это от Москвы, конечно, можно. Но согласитесь, что Россия — это страна, в отношении которой принимается множество незаконных с точки зрения международного права рестрикций», — сказал он.

По словам представителя Кремля, подобные рестрикции только усугубляют ситуацию.

«Но здесь всё зависит от известных столиц», — заключил он.

15 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходим диалог с Москвой, целью которого должно стать урегулирование замороженных конфликтов и обеспечение кибербезопасности.

Макрон подчеркнул, что санкции, введенные европейскими странами в отношении России, а также контрсанкции стоят европейцам так же дорого, как и самой российской стороне, учитывая, что положительного результата от их введения не отмечается.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции.

Москва неоднократно заявляла, что процедура присоединения Крыма к России соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.