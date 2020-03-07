Зеленский выразил обеспокоенность попытками Макрона наладить отношения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский выразил озабоченность тем, что французский лидер Эммануэль Макрон предпринимает попытки наладить отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью The Guardian, опубликованном 6 марта.

«Нельзя вести игру на двух фронтах», — отметил Зеленский.

Несмотря на то, что Макрон поддерживает Украину, в то же время он пытается восстановить отношения с Россией, что вызывает особенную обеспокоенность Зеленского.

15 февраля Макрон заявил, что Европе необходим диалог с Москвой, целью которого должно стать урегулирование замороженных конфликтов и обеспечение кибербезопасности. Макрон подчеркнул, что санкции, введенные европейскими странами в отношении России, а также контрсанкции стоят европейцам так же дорого, как и самой российской стороне, учитывая, что положительного результата от их введения не отмечается.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции. Москва неоднократно заявляла, что процедура присоединения Крыма к России соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.