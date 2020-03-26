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За сутки в Китае выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Chen Yehua
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За прошедшие сутки на территории материкового Китая зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Госкомздрав КНР.

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Отмечается, что все зараженные прибыли из-за границы. Всего на данный момент насчитывается 541 инфицированный, прибывший из-за рубежа.

Кроме того, за сутки шесть человек из ранее зараженных коронавирусом скончались в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения эпидемии, пишет «Интерфакс».

Официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн заявил 12 марта, что в стране пройден пик эпидемии. Распространение недуга пошло на спад после нескольких недель жестких мер, введенных властями для контроля за передвижением людей и транспортным сообщением.

24 марта сообщалось, что власти китайской провинции Хубэй с 8 апреля снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов 196 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 468 тыс. случаев заболевания, скончались 21,1 тыс. человек, вылечились более 113 тыс. пациентов. По состоянию на 25 марта в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки.

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