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В Иерусалиме из-за коронавируса закрыли храм Гроба Господня

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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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В среду вечером в Иерусалиме был закрыт «до особого дальнейшего распоряжения» храм Воскресения Христова (известен также как храм Гроба Господня. — Ред.). Об этом сообщает ТАСС.

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Такое решение было принято местным церковным руководством совместно с израильской полицией в соответствии с мерами по борьбе с распространением коронавируса, введенными властями Израиля.

19 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в стране как минимум на неделю вводится полный карантин. Жители должны оставаться дома, иначе они могут быть оштрафованы. Гражданам можно выходить из дома только для покупки еды и лекарств.

По его словам, нарушать карантин могут только те группы местных жителей, работа которых связана с жизнеобеспечением страны и «разрешена в чрезвычайных ситуациях».

Израильские власти разрешили спецслужбам отслеживать перемещения граждан, у которых выявлен новый коронавирус, а также тех, кто может являться носителем инфекции.

В Израиле 25 марта число зараженных COVID-19 достигло 2170 человек. По данным министерства здравоохранения страны, пять заболевших умерли, состояние 37 оценивается как тяжелое, 58 человек выздоровели.

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