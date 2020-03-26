Заболевший в тюрьме Ярошенко не получает помощь из-за коронавируса

Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает наказание в исправительном учреждении в США, заболел ОРВИ, но не получает медицинскую помощь из-за ситуации с коронавирусом в стране. Об этом супруга россиянина Виктория Ярошенко рассказала ТАСС в четверг, 26 марта.

По ее словам, она общалась с супругом, он уже вторую неделю болеет ОРВИ, но не может попасть в санчасть. По ее предположениям, все врачи находятся в госпиталях и в тюрьмах никого не принимают. При этом у Ярошенко снижен иммунитет из-за плохого питания в учреждении.

Виктория также выразила опасения, что в случае распространения коронавируса по тюрьме, именно россиянин заразится первым.

24 марта сообщалось, что защита осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко намерена просить суд освободить его из-за ситуации с коронавирусом в штате Коннектикут, где он отбывает наказание.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Ярошенко отрицает вину и называет дело против него сфабрикованным. В настоящий момент он отбывает срок в тюрьме «Данбери» (штат Коннектикут).

Российские власти и родные летчика неоднократно просили передать его на родину. 28 октября 2019 года стало известно, что американские власти вновь отказали в передаче его РФ. 29 октября в посольстве России в США заявили о негуманном и жестоком обращении с Ярошенко. 30 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о своем намерении просить у властей США помиловать Ярошенко.