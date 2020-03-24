Защита Ярошенко попросит суд освободить его из-за коронавируса

Защита осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко намерена просить суд освободить его из-за ситуации с коронавирусом в штате Коннектикут, где он отбывает наказание. Об этом во вторник, 24 марта, рассказал адвокат Алексей Тарасов.

В Коннектикуте «достаточно серьезная» ситуация с коронавирусом, проникновение инфекции в тюрьму — вопрос времени, заявил адвокат. При этом у Ярошенко есть проблемы со здоровьем, делающие его особо уязвимым для вируса, передает «РИА Новости».

По словам Тарасова, документы уже готовы и будут поданы в ближайшее время.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Ярошенко отрицает вину и называет дело против него сфабрикованным. В настоящий момент он отбывает срок в тюрьме «Данбери» (штат Коннектикут).

Российские власти и родные летчика неоднократно просили передать его на родину. 28 октября 2019 года стало известно, что американские власти вновь отказали в передаче его РФ. 29 октября в посольстве России в США заявили о негуманном и жестоком обращении с Ярошенко. 30 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о своем намерении просить у властей США помиловать Ярошенко.