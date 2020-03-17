СКР возобновил расследование дела о похищении летчика Ярошенко

Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб США и сотрудников службы безопасности Республики Либерия по факту похищения гражданина Российской Федерации Константина Ярошенко и принуждения его к даче показаний. Об этом во вторник, 17 марта, сообщается на сайте ведомства.

Константин Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Ярошенко отрицает вину и называет дело против него сфабрикованным. В настоящий момент он отбывает срок в тюрьме «Данбери» (штат Коннектикут).

Российские власти и родные летчика неоднократно просили передать его на родину. 28 октября 2019 года стало известно, что американские власти вновь отказали в передаче его России. 29 октября в посольстве России в США заявили о негуманном и жестоком обращении с Ярошенко. 30 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о своем намерении просить у властей США помиловать Ярошенко.