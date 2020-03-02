Осужденному в США летчику Ярошенко начали оказывать медицинскую помощь

Осужденному в США российскому летчику Константину Ярошенко, испытывающему проблемы с ногой, начали оказывать медицинскую помощь в тюрьме. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила его супруга Виктория Ярошенко.

«Ему (Константину Ярошенко) начали оказывать помощь. Костя очень благодарен нашим дипломатам, которые вмешались в эту ситуацию. <...> Он подхватил какой-то вирус, нога начала покрываться язвами. Сейчас антибиотики дают, обрабатывают ногу», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее, 27 февраля, в посольстве России заявили о резком ухудшении состояния Ярошенко и попросили оказать ему срочную медицинскую помощь.

В мае 2019 года Ярошенко жаловался на ухудшение состояния здоровья. В частности, россиянин сообщал о проблемах с желудком и ногой. В августе 2019 года супруга летчика заявила, что в американской тюрьме ее мужу не оказывается медицинская помощь.

Константин Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Ярошенко отрицает вину и называет дело против него сфабрикованным. В настоящий момент он отбывает срок в тюрьме «Данбери» (штат Коннектикут).