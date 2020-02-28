Опасный случай: Константин Ярошенко почти не ходит

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в американской тюрьме «Данбери», возможно, пережил инсульт. Сейчас у него онемела левая нога, появились покраснения на лице. При этом администрация тюрьмы не оказала помощи в первый же день обращения. Как рассказала «Известиям» жена россиянина Виктория, сейчас посольство РФ связывается с бюро тюрем с требованием оказать помощь заключенному.

Как рассказал «Известиям» российский летчик, 25 февраля он почувствовал онемение левой ноги, а левая часть лица покрылась красными пятнами. После чего ему стало труднее передвигаться, он плохо спит.

— Я пошел в санчасть, чтобы меня осмотрел доктор, потому что подобные признаки, как мне тут рассказали, могут быть при инсульте. Я никогда не обращаюсь за помощью, если меня что-то не сильно беспокоит, — отметил Константин Ярошенко. — Когда я подал заявление с тем, на что жалуюсь, одна из работниц заявила мне, чтобы я приходил в другой день, и не зарегистрировала мое обращение.

После этого он обратился к руководству тюрьмы с вопросом, что ему делать, если его заявление на оказание помощи не принимают. На это ему предложили вновь сходить в санчасть и попробовать всё же получить консультацию.

— Я на свой страх и риск попытался еще раз обратиться. Однако дверь была закрыта. При этом за хождение в эту часть — где находятся кабинеты персонала — без разрешения могут посадить в карцер. И никто бы меня не стал слушать после такого. Теперь я жду следующего похода, правда, веры в то, что он закончится как-то иначе, нет, — добавил заключенный.

Россиянин отметил, что он не единственный, кто жалуется на проблемы с оказанием медицинской помощи в «Данбери». Именно поэтому в тюрьме очень много больных заключенных.

— Константину сейчас всё тяжелее ходить. После того как я узнала о ситуации, я сразу же связалась с нашими дипломатами в США — они вскоре должны поговорить с бюро тюрем и Константином. Надеюсь, это сдвинет ситуацию с мертвой точки, — отметила в беседе с «Известиями» Виктория Ярошенко.

Ранее посольство России в Соединенных Штатах написало на своей странице в Facebook о тяжелом состоянии осужденного. Там сообщили, что уже потребовали от американских властей помочь россиянину.

Ситуация с заключенным летчиком остается в фокусе внимания российского МИДа. Так, в интервью «Известиям» замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин отметил, что арест Константина Ярошенко — совершенно беззастенчивый захват гражданина России на территории третьей страны. Он добавил, что во всех контактах с американцами Москва ставит вопрос возвращения своего гражданина.

В 2010 году Константин Ярошенко был похищен американскими агентами в Либерии по сфабрикованному прокуратурой делу по обвинению в сговоре с целью контрабанды наркотиков. При этом о задержании российского гражданина на территории третьей страны Вашингтон Москву не уведомил. В том же году официальный представитель Госдепартамента США Филип Кроули подтвердил факт нарушения со стороны Вашингтона норм международного права, связанных с уведомлением одним государством другого о задержании его граждан.

Российский летчик в течение восьми лет находился в тюрьме «Форт-Дикс» штата Нью-Джерси, откуда его в середине июня 2018 года перевели якобы из-за стычки с другим арестантом. У него серьезные проблемы со здоровьем, о чем неоднократно говорили российские дипломаты, посещавшие его. Несмотря на это, американская сторона не предоставляет ему должной медицинской помощи.