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Посольство России в США заявило о резком ухудшении здоровья Ярошенко

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Фото: ТАСС
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Российские дипломаты просят оказать срочную помощь находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко, чье состояние здоровья резко ухудшилось. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в Facebook.

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Дипломаты надеются, что россиянину будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение&

«Это является прямой обязанностью американских властей», — подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что сотрудники российского посольства в ближайшее время посетят Ярошенко в тюрьме.

В мае Ярошенко жаловался на ухудшение состояния здоровья. В частности, россиянин сообщал о проблемах с желудком и ногой. В августе супруга летчика заявила, что в американской тюрьме ее мужу не оказывается медицинская помощь.

Российские власти и родные летчика неоднократно просили передать его на родину. 28 октября стало известно, что американские власти вновь отказали в передаче его России. 29 октября в посольстве России в США заявили о негуманном и жестоком обращении с Ярошенко. 30 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о своем намерении просить у властей США помиловать Ярошенко.

Константин Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Ярошенко отрицает вину и называет дело против него сфабрикованным. В настоящий момент он отбывает срок в тюрьме «Данбери» (штат Коннектикут).

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