Ярошенко мог перенести инсульт в американской тюрьме

Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает срок в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут), подозревает, что перенес инсульт. Об этом он сам рассказал «Известиям».

Летчик отметил, что почувствовал себя плохо 25 февраля. У Ярошенко онемела левая нога и часть лица покрылась красными пятнами. Мужчина отправился к тюремному врачу, так как ему рассказали, что подобные симптомы могут быть при инсульте.

«Когда я подал заявление с тем, на что жалуюсь, одна из работниц заявила мне, чтобы я приходил в другой день, и не зарегистрировала мое обращение», — добавил Ярошенко.

В мае Ярошенко жаловался на ухудшение состояния здоровья. В частности, россиянин сообщал о проблемах с желудком и ногой. В августе супруга летчика заявила, что в американской тюрьме ее мужу не оказывается медицинская помощь.

Российские власти и родные летчика неоднократно просили передать его на родину. 28 октября стало известно, что американские власти вновь отказали в передаче его России. 29 октября в посольстве России в США заявили о негуманном и жестоком обращении с Ярошенко. 30 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о своем намерении просить у властей США помиловать Ярошенко.

Константин Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Ярошенко отрицает вину и называет дело против него сфабрикованным. В настоящий момент он отбывает срок в тюрьме «Данбери» (штат Коннектикут).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Опасный случай: Константин Ярошенко почти не ходит