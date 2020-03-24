Китай анонсировал снятие транспортной блокады с Уханя

Власти китайской провинции Хубэй с 8 апреля снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения коронавируса. Об этом сообщает телеканал Channel NewsAsia со ссылкой на заявления уханьского штаба по профилактике и борьбе с распространением вируса во вторник, 24 марта.

Ограничения на внешнее транспортное сообщение за пределами Уханя снимут с полуночи 25 марта, а с полуночи 8 апреля в провинции отменят меры контроля доступа и возобновят внешний трафик.

Ухань с 23 января фактически изолирован от внешнего мира из-за коронавируса. На следующий день на карантин закрыли еще десять городов провинции Хубэй. Там приостановлено транспортное сообщение на въезд и выезд, местным жителям запрещено уезжать без особого разрешения, въезд осуществляется по этому же принципу. Строго ограничен и режим передвижения в рамках городов.

Именно в Ухане в декабре 2019 года выявили нулевого пациента, который заразился SARS-CoV-2. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19.

По данным сайта Worldometers на 24 марта, инфекция распространилась на 195 стран, в которых болеют свыше 381 тыс. человек, а погибли более 16 тыс. пациентов.

В КНР вирусом заразился 81 171 человек, погибли 3277, а вылечились 73 159 пациентов.

Официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн заявил 12 марта, что в стране пройден пик эпидемии. Распространение недуга пошло на спад после нескольких недель жестких мер, введенных властями для контроля за передвижением людей и транспортным сообщением.