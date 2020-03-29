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Выход из изоляции: как в условиях карантина работают волонтеры

Число заявок от людей, попавших в сложную ситуацию в самоизоляции, за неделю превысило 5 тыс.
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Выход из изоляции: как в условиях карантина работают волонтеры
2020-03-27 17:38:39">
2020-03-27 17:38:39
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Людям, оказавшимся в сложной ситуации из-за распространения коронавируса, по всей стране помогают почти 10 тыс. волонтеров. Количество обращений из разных регионов достигает 1,5 тыс. в день, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). Сегодня часть добровольцев помогает пожилым людям, вынужденным соблюдать режим самоизоляции, другие — тем, кто находится на карантине, а некоторые идут «на передовую» и трудятся в больницах. «Известия» выяснили, как работают московские волонтеры.

Служба волонтерской доставки

Перед тем как войти в магазин, мы дезинфицируем руки антисептиком, надеваем резиновые перчатки и маски. Сегодня я помогаю добровольцам из всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и ОНФ доставлять продукты. В списке, который составила московская пенсионерка Раиса Александровна, — сливочное масло, гречка, черный хлеб, овощи, сосиски и яйца.

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Волонтеры-медики покупают продукты для пенсионеров
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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— Когда заявка после обработки колл-центром поступает к нам, мы оцениваем ее примерную стоимость по интернет-ценам, связываемся с заказчиком и называем сумму. Если человек согласен, то мы идем в магазин. Конечно, итоговая цена может отличаться, но всегда стараемся брать что-то по акциям и выбирать недорогие магазины, — рассказывает координатор московского регионального отделения движения «Волонтеры-медики» Елена Савельева.

Около 20 минут наша «волонтерская делегация» бродит между стеллажей в поисках нужных товаров. Находится почти всё.

— Гречки нет, — констатирует волонтер Анастасия Шевченко.

Елена Савельева набирает телефон Раисы Александровны и спрашивает, можно ли заменить одну крупу на другую. Женщина просит просто вычеркнуть позицию из списка. Кидаем в корзину хлеб и оплачиваем покупки. Итоговый чек — 734 рубля.

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Волонтер-медик
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Передача происходит «бесконтактным способом». Волонтеры оставляют пакет под дверью, отходят на 2 м и звонят заказчику — можно забирать. Пенсионерка открывает, расписывается в получении, оставляет деньги и снова закрывает дверь. Добровольцы берут оставленную сумму, кладут на пакет сдачу и снова отходят. Раиса Александровна вздыхает:

— Да оставили бы вы сдачу себе, целый день же бегаете, спасибо вам огромное!

— Скажите, а вы на улицу вообще не выходите? — кричим мы.

— Нет-нет. Я уже почти неделю дома сижу, хорошо, что есть вот такие ребята, я, может, еще потом лекарств их попрошу купить, — долгого разговора, конечно, не получается: самоизоляция.

Время добровольцев

«Волонтеры-медики» в день обрабатывают около 15–20 подобных заявок, сообщила Елена Савельева. Среди них есть и добровольцы с медицинским образованием. А Анастасия Шевченко, например, основатель и гендиректор туроператора.

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Волонтеры-медики несут сумки с продуктами для пенсионеров
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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— Мы вынуждены были приостановить свою деятельность в связи с коронавирусом. Я считаю, что бизнес должен быть социально ответственным, но туриндустрия сейчас терпит большие убытки, поэтому финансово мы помочь городу не можем. И я приняла для себя решение оказывать поддержку вот таким образом, — объясняет она.

По возможности она вместе с товарищами доставляет продукты и лекарства пожилым людям, которые сейчас должны соблюдать режим самоизоляции.

Волонтеры ОНФ тоже помогают с покупками. Кроме того, по просьбе пенсионеров они могут вынести мусор.

Мы не первый год помогаем пожилым людям по хозяйству, но сейчас, в связи с эпидемиологической обстановкой, это, конечно, затруднительно. Стараемся выполнять поручения, которые не подвергнут людей риску — то есть в квартиру сейчас зайти уже нельзя, — говорит член московского штаба ОНФ Дмитрий Миллер.

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Волонтер-медик принес продукты для пенсионеров
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

В целом по Москве за последнюю неделю в общий колл-центр поступило около 1,5 тыс. обращений, отмечает он.

— Количество заявок от тех, кто хочет стать волонтером, тоже растет в геометрической прогрессии — только по Москве в день их около ста, — добавляет Елена Савельева.

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Не чужие дети

Студентка шестого курса педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова Татьяна Панасенко состоит в волонтерском центре при вузе. Она помогает пациентам Российской детской клинической больницы (РДКБ) на карантине.

Мы принимаем заказы на продукты, лекарства, вещи и приносим всё это в больницу. Каждый день дежурит несколько студентов, и мы друг другу помогаем, если слишком большие заказы, например, или нужно съездить в другую аптеку — распределяем нагрузку в зависимости от локации, — рассказывает она.

Заказы принимают в первой половине дня, выдают — во второй.

— Большинство пациентов больницы приехали из других регионов нашей страны, и не у всех есть родственники в Москве. А если дети из Подмосковья поступают на лечение, не у каждого родителя есть возможность приезжать к ребенку каждый день, — объясняет Татьяна Панасенко.

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Волонтеры доставили пенсионерке продукты на дом
Фото: РИА Новости/Андрей Каспришин

Волонтерский центр РНИМУ имени Пирогова обслуживает несколько точек в Москве, рассказала его руководитель Ирина Брагина. 15–20 человек ежедневно дежурят в РДКБ, шестеро измеряют температуру у сотрудников и посетителей на входе в Министерство здравоохранения, еще двое — в Россотрудничестве.

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Организация, которая просит нас о помощи, обеспечивает наших ребят масками, перчатками, средствами индивидуальной защиты, — объясняет она.

Все команды, работающие в условиях коронавируса, собрались буквально за час — добровольцы откликнулись моментально, говорит Ирина Брагина.

По данным, предоставленным «Известиям» пресс-службой ОНФ, волонтерский проект #МыВместе, запущенный 21 марта, уже объединил 9,5 тыс. человек и более 150 НКО по всей России — они предлагают свою помощь тем, кто столкнулся с проблемами из-за распространения коронавируса. Количество запросов на их услуги по стране уже перевалило за 5 тыс.

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