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Более 450 компаний присоединились к акции #МЫВМЕСТЕ

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Фото: мывместе2020.рф
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С момента запуска 21 марта общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ к проекту присоединились более 450 компаний и объединений. Все они подали заявку на сайте мывместе2020.рф.

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Компании указали, какую помощь готовы предоставить нуждающимся в период распространения коронавируса. В списке есть транспортные услуги, психологические и юридические консультации, доставка продуктов. Более 30 компаний отметили, что готовы помочь деньгами и медицинским оборудованием.

Так, пивоваренная компания «Балтика» готова предоставить антисептики и помочь в закупке продуктов и лекарств, а специалисты фонда развития общественного мониторинга и защиты прав потребителей финансовых услуг «За права заемщиков» бесплатно консультируют тех, у кого есть проблемы с кредитами в связи с эпидемиологической обстановкой.

В стороне не осталась и культурная жизнь. Так, онлайн-проекты запустили Эрмитаж, Третьяковская галерея, Московская филармония, Московский государственный академический симфонический оркестр и другие. Благодаря этому граждане могут дистанционно посещать выставки, концерты, лектории и оставаться внутри культурной жизни страны.

21 марта председатель совета Ассоциации волонтерских центров руководитель платформы DOBRO.RU Артем Метелев заявил, что проект является своего рода «гражданским ответом коронавирусу».

Мывместе2020.рф — агрегатор, где каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт и волонтерские организации России.

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