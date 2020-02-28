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В Москве проведут образовательную программу для волонтеров

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Обучающую программу для волонтеров «Включайся!» проведут в Москве. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщается на сайте столичной мэрии.

Подготовкой обновленной обучающей программы занимался ресурсный центр «Мосволонтер». Занятия пройдут 29 февраля и 1 марта на базе Московского политехнического университета. Первыми слушателями программы станут около 150 человек из состава волонтерского корпуса 75-летия Победы.

Для волонтеров подготовили различные лекции и мастер-классы. Им расскажут о волонтерской деятельности, структуре добровольческих корпусов, этике, действиях при ЧС, о правилах поведения с пожилыми людьми, пишет НСН.

Также для участников подготовили интерактивную игру «Включайся!», суть которой состоит в знакомстве добровольцев между собой и распределении их на команды.

Ресурсный центр «Мосволонтер» существует с февраля 2014 года, и за это время уже успел стать ключевым звеном волонтерского движения в РФ. Он не только поддерживает добровольческие инициативы некоммерческих организаций, но также проводит обучающие программы, занимается исследовательской и экспертной деятельностью, пишет «Москва 24».

13 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о востребованности волонтерской деятельности в России.

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