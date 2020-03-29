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Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию
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Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы беречь себя и соблюдать безопасную дистанцию на фоне распространения коронавируса.

Он отметил, что в любом общественном месте необходимо вести себя «как в очереди у банкомата», где считается неприличным подходить слишком близко друг к другу. Безопасная дистанция составляет 1,5–2 метра.

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Также Собянин подчеркнул, что сейчас самое важное — это соблюдение режима самоизоляции пожилыми людьми.

«По данным геотаргетинга мобильных телефонов, две трети пожилых абонентов (65+) ведут себя ответственно и не выходят из дома. Но около 20% москвичей в возрасте 65+ совершили большие поездки. Дорогие мои, вы в группе риска и своими поездками создаете огромную опасность, прежде всего для самих себя», — написал он в своем блоге в воскресенье, 29 марта.

Он отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции «перешла на новую стадию». Было зафиксировано больше тысячи случаев заболевания в Москве.

«Прошу вас, берегите себя. Всю ближайшую неделю вам и всем остальным москвичам надо оставаться дома. А если вы всё же находитесь на улице или в магазине — соблюдайте безопасную дистанцию», — заключил Собянин.

Ранее, в воскресенье, стало известно, что 270 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки. Таким образом, общее число заболевших в стране составило 1534. При этом 1014 случаев коронавируса зафиксированы в Москве.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 668 тыс. случаев заболевания, умерли более 31 тыс. человек, вылечились — более 142 тыс.

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