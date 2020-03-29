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Аксенов потребовал возбудить уголовное дело за заражение COVID-19

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал возбудить уголовное дело против жителя республики, который заразил коронавирусом сотрудника медицинского центра.

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Об инциденте главе региона доложили на заседании оперативного штаба. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, это первый незавозной случай заболевания в Крыму.

В ходе эпидрасследования было установлено, что заражение произошло во время осмотра инфицированного, который нарушил режим самоизоляции и посетил медицинский центр.

«В ходе эпидрасследования установлено 78 контактов по данному заболеванию, ближайшие контакты госпитализированы, два человека находятся в обсерваторах, 17 отстранены от работы. Начато проведение обследования данной группы», — цитирует ее слова «Крыминформ» в воскресенье, 29 марта.

В свою очередь Аксенов потребовал от правоохранителей инициировать уголовное преследование нарушившего самоизоляцию крымчанина.

«Человек самоизоляцию не соблюдал, нарушал правила карантина, из-за этой халатности заразился еще один человек. Считаю, что должно быть первое уголовное дело», — заявил он.

Накануне в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту побега 32-летнего горожанина из-под карантина в соответствии со статьей о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Полицейские задержали беглеца в съемной квартире на улице Покрышева в Приморском районе города. Мужчину каретой скорой помощи отправили обратно в пансионат «Заря». Россиянин вернулся из Швейцарии, однако не соблюдал режим самоизоляции. Тогда его принудительно поместили на карантин в пансионат, однако он вылез из окна своей палаты и сбежал.

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