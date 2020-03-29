Аксенов потребовал возбудить уголовное дело за заражение COVID-19

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал возбудить уголовное дело против жителя республики, который заразил коронавирусом сотрудника медицинского центра.

Об инциденте главе региона доложили на заседании оперативного штаба. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, это первый незавозной случай заболевания в Крыму.

В ходе эпидрасследования было установлено, что заражение произошло во время осмотра инфицированного, который нарушил режим самоизоляции и посетил медицинский центр.

«В ходе эпидрасследования установлено 78 контактов по данному заболеванию, ближайшие контакты госпитализированы, два человека находятся в обсерваторах, 17 отстранены от работы. Начато проведение обследования данной группы», — цитирует ее слова «Крыминформ» в воскресенье, 29 марта.

В свою очередь Аксенов потребовал от правоохранителей инициировать уголовное преследование нарушившего самоизоляцию крымчанина.

«Человек самоизоляцию не соблюдал, нарушал правила карантина, из-за этой халатности заразился еще один человек. Считаю, что должно быть первое уголовное дело», — заявил он.

Накануне в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту побега 32-летнего горожанина из-под карантина в соответствии со статьей о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Полицейские задержали беглеца в съемной квартире на улице Покрышева в Приморском районе города. Мужчину каретой скорой помощи отправили обратно в пансионат «Заря». Россиянин вернулся из Швейцарии, однако не соблюдал режим самоизоляции. Тогда его принудительно поместили на карантин в пансионат, однако он вылез из окна своей палаты и сбежал.