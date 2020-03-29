Патриарх Кирилл призвал воздержаться от походов в храмы на фоне коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов в условиях распространения коронавируса. Об этом он сказал во время проповеди в храме Христа Спасителя в воскресенье, 29 марта.

«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской», — цитирует его «РИА Новости».

Пример этой святой показывает, что спастись можно и без посещения церкви, подчеркнул патриарх.

28 марта глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что в условиях пандемии церковь допускает возможность послабления в правилах поста. Каждый должен соблюдать ограничения в меру здоровья и возможностей, сейчас не лучшее время для строгого поста, подчеркнул он.

Мария Египетская (Мария Египтяныня) — жительница Египта в V веке нашей эры, которая много лет была блудницей. Однажды она присоединилась к группе паломников, шедших в Иерусалим, но не смогла войти в храм из-за не пускавшей ее невидимой силы. Тогда она начала молиться иконе Богородицы в притворе, после этого смогла пройти внутрь и поклониться кресту. Затем она удалилась в пустыню и 47 лет провела там в одиночестве.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 668 тыс. случаев заболевания, умерли более 31 тыс. человек, вылечились — более 142 тыс.

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