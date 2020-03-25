В В России из-за коронавируса стали чаще практиковать «причастие онлайн»

Практика «причастия онлайн» из-за коронавирусной инфекции в России будет применяться еще чаще, чем сейчас, заявил заместитель начальствующего епископа Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) епископ Константин Бендас.

Он отметил, что в прошлое воскресенье сразу в нескольких протестантских общинах проводилась «евхаристия онлайн». Обычно в приходах РОСХВЕ причастие (евхаристия) осуществляется каждое четвертое воскресенье месяца, однако «каждый уверовавший человек» может совершать ряд таинств самостоятельно, пояснил Бендас.

«Здесь — условно говоря, в студии, в церковном здании — несколько священников совершали причастие перед камерой, а также заранее были предупреждены и подготовились люди дома, прихожане. И они тоже — синхронно, скажем так — в одно и то же время также совместно молились и перед экраном компьютера или телевизора вместе совершали причастие», — рассказал он «РИА Новостям» в среду, 25 марта.

По его словам, «вечеря Господня, святое причастие» может совершаться каждым верующим человеком. При этом традиционно его совершает глава семьи: он берет чашу с вином или виноградным соком, «преломляет» хлеб и произносит молитву.

«В данном случае расстояние и отсутствие храмовых церковных стен не являются для нас препятствием», — заключил Бендас.

По данным РОСХВЕ, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране все крупные общины России уже перешли на богослужения онлайн. А в небольших общинах в сельской местности численностью около 15–20 человек священнослужители посещают верующих на дому.

22 марта стало известно, что молитвенные прошения из-за угрозы распространения коронавируса будут произноситься во всех храмах Русской православной церкви.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах.

По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 445 тыс. случаев заболевания, скончались 19,7 тыс. человек, вылечились более 112 тыс. пациентов.

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