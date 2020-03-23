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Делегат Освященного Собора РПсЦ госпитализирован с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Делегат Освященного Собора РПсЦ Дионисий Севастьянов госпитализирован с коронавирусом. Об этом в понедельник, 23 марта, рассказал «Известиям» осведомленный источник.

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По его словам, делегат от Сергиевской старообрядческой общины госпитализирован в больницу в Коммунарке. Лица, контактировавшие с ним, установлены и изолированы.

23 марта главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о признаках заражения тяжелой формой коронавируса. По словам специалиста, стоит обратить внимание на совокупность симптомов. Также врачи перечислили пищеварительные признаки COVID-19.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 23 марта в России число заразившихся коронавирусом возросло до 438. В Москве количество инфицированных достигло 262.

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