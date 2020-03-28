В РПЦ допустили смягчение поста в условиях пандемии коронавируса

Представители Русской православной церкви допустили возможность смягчения Великого поста в условиях пандемии коронавируса. Об этом в субботу, 28 марта, сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

«Конечно, могут быть послабления в пост, и всегда такой вопрос решается в индивидуальном порядке. Каждый православный христианин вообще постится настолько, насколько ему позволяют возможности, позволяет здоровье», — цитирует его «Интерфакс».

Если верующий обратится к священнику с просьбой о смягчении поста, то такое разрешение обязательно будет дано, подчеркнул митрополит. Он также отметил, что в настоящий момент не лучшее время для соблюдения какого-то очень строгого поста.

В то же время, по словам Илариона, мнения врачей по поводу соблюдения поста в период пандемии расходятся: есть специалисты, утверждающие, что пост при коронавирусе вреден. Между тем доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко полагает, что пост при коронавирусе полезен.

Ранее в субботу появилась информация о том, что правительство России рассматривает возможность ограничения передвижений по стране. В кабмине эти данные не подтвердили, но и не опровергли.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 617 тыс. случаев заболевания, умерли почти 28 тыс. человек, вылечились более 137 тыс.

В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших в стране к 28 марта достигло 1264. Из больниц выписали 49 пациентов. По информации оперативного штаба, пять пациентов умерли в Москве. 28 марта правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся 57-летнем жителе региона. Позже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о еще одном умершем.