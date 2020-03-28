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В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительство Вологодской области приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Череповце из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. Об этом в субботу, 28 марта, в своем Twitter заявил губернатор региона Олег Кувшинников.

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«За сутки выявлено еще семь случаев с подозрением на коронавирус в Череповце. По решению мэра города [Вадима Германова. — Ред.] в Череповце будет введен режим ЧС», — написал Кувшинников.

Губернатор подчеркнул, что режим карантина и самоизоляции в городе также будет усилен.

Ранее в субботу появилась информация о том, что правительство рассматривает возможность ограничения передвижений по России, в частности, остановки авиа- и железнодорожного сообщения. В кабмине эти данные не подтвердили, но и не опровергли.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 589 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 132 тыс.

коронавирус

В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших в стране к 28 марта достигло 1264. Из больниц выписали 49 пациентов, скончались пятеро.

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