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Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 1264

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За сутки в России зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19. Таким образом, число заболевших достигло 1264. Об этом в субботу, 28 марта, сообщили в оперативном штабе.

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Количество регионов, где зарегистрированы случаи инфицирования, также возросло с 58 до 62. Больше всего заболевших в Москве — там выявлены 114 новых больных, а всего заразились 817 человек. За сутки в стране выздоровели четыре человека, в общей сложности из больниц выписаны 49 пациентов.

Оперативный штаб также сообщает о смерти четырех человек, заразившихся коронавирусом. По его информации, все они умерли в Москве. Между тем 28 марта в правительстве Оренбургской области также сообщили о смерти 57-летнего пациента с COVID-19.

Ранее в этот же день стало известно о регистрации новой тест-системы для диагностики коронавируса. Она позволят получить результат за 90 минут. С 30 марта в России будут выпускать 1 тыс. наборов этого теста в неделю. В каждом наборе 100 анализов, таким образом, этого количества хватит на 100 тыс. проверок. В дальнейшем цифру планируется удвоить.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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