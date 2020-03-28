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Мурашко рассказал об эффективности четырехслойных марлевых масок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Медицинские маски, производящиеся из специализированного полотна, являются не единственным средством для защиты от инфекции. Четырехслойные марлевые маски также эффективно препятствуют распространению заболеваемости, сообщил в субботу, 28 марта, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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«Четырехслойные марлевые маски также могут работать спокойно, сегодня проведены тестирования таких масок, они разрешены к обороту», — приводит его слова «Интерфакс».

Мурашко отметил, что такие маски шьются на заводах, после чего они поступают в аптеки и медицинские учреждения. При этом он уточнил, что носить маску нужно только в том случае, когда есть вероятность контакта с зараженными людьми. В иных случаях использовать ее не имеет смысла, пишет «Газета.ру».

Кроме того, министр напомнил об увеличении объемов производства дезинфицирующих средств для рук в связи с тем, что на них сохраняется очень высокий спрос.

Ранее в этот же день сообщалось, что за сутки в России зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество заразившихся в стране выросло до 1264. По информации оперативного штаба, четверо пациентов умерли в Москве. Кроме этого, правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся 57-летнем жителе региона.

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