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Мурашко сообщил о заражении нескольких врачей коронавирусом не от пациентов

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Фото: ТАСС/Астахов Дмитрий
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Несколько врачей в России заразились коронавирусом SARS-CoV-2, но не от пациентов. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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«Это медики, которые как раз получили эту инфекцию извне», — приводит его слова «Интерфакс».

Мурашко уточнил, что такие случаи заражения медицинского персонала являются единичными.

Ранее в этот же день сообщалось, что за сутки в России зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество заразившихся в стране выросло до 1264. По информации оперативного штаба, четверо пациентов умерли в Москве. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся, 57-летнем жителе региона

С 30 марта в России будут еженедельно выпускать 1 тыс. наборов новой тест-системы для диагностики коронавируса. Она позволит получить результат анализа за 90 минут. В каждом наборе будет 100 анализов, этого количества хватит на 100 тыс. проверок. В дальнейшем цифру планируется удвоить.

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