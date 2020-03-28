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Московские загсы изменят порядок работы из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Московские загсы ограничат число гостей при регистрации брака до пяти. Об этом сообщила московская мэрия.

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Новый режим действует с 28 марта до особого распоряжения. Услуги по регистрации и расторжению брака, регистрации рождения, усыновления и установления отцовства можно будет получить, предварительно подав заявление через единый портал госуслуг. Повторные свидетельства и справки тоже можно будет получить только по предварительной записи.

Регистрация смерти будет проходить без предварительной записи в пределах компетенций.

Торжества, запланированные на выездных площадках, перенесут в загсы и Дворцы бракосочетания. Церемонии будут проводиться в назначенное время, но желающие смогут их перенести.

Церемонии чествования юбиляров супружеской жизни и имянаречения временно проводиться не будут, регистрацию рождения по заявлению родителей будут проводить только в Новомосковском, Новофедоровском, Троицком отделах и отделе ЗАГС Южного Бутово. В других отделах услуга будет доступна только в особых случаях.

Ранее ограничения на число гостей были введены в Нижегородской и Челябинской областях, а также в нескольких других регионах.

Ранее, 28 марта, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что число заболевших в России выросло до 1264. Официально сообщалось о четверых умерших в Москве, но в этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся, 57-летнем жителе региона.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс.

Корона

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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