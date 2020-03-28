Захарова призвала извлечь пользу от изоляции дома

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян извлечь пользу из необходимости самоизоляции в период пандемии коронавируса. С таким посылом она выступила в видеообращении, которое в субботу, 28 марта, разместила на своей странице в Facebook.

По ее словам, лучше всего в «непростой момент, в котором находится сейчас весь мир» провести время с удовольствием и с пользой.

«И поверьте мне, сотруднику Министерства иностранных дел, что огромное количество людей сейчас мечтают оказаться на вашем месте дома и неделю никуда не выходить, потому что они сейчас, как в ловушке, закрыты в различных странах мира и только и мечтают о том, чтобы попасть домой. Вот прочувствуете этот момент и насладитесь пребыванием в своих домах с близкими людьми, общайтесь со всеми по телефону, по скайпу, дистанционно», — сказала дипломат.

Захарова рассказала, что она, как и многие другие сотрудники МИДа, «самоизолировалась» в своем рабочем кабинете на Смоленской площади, из-за неотложных вопросов, требующих решения.

Дипломат добавила, что «искренне завидует» тем, кто работает из дома на данный момент. По словам Захаровой, если бы у нее была такая возможность, она бы провела генеральную уборку на даче, помыла бы окна, посадила бы гладиолусы, пошила бы шторы, попробовала бы новые кулинарные рецепты и нашла бы время на чтение и просмотр фильмов.

25 марта президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ. При этом власти исходят из того, что те, кто работал на удаленке, продолжат это делать.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России зарегистрировано 1264 случая заболевания, пять пациентов скончались, 49 выздоровели.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс.