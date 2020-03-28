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Скворцова рассказала о новом тесте на коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Новые тесты для выявления коронавируса, прошедшие регистрацию в России, позволяют существенно сократить время подготовки анализа. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

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Длительность проведения анализа связана в том числе со скоростью пробоподготовки. Если раньше она занимала не меньше двух часов, то у нового теста сократилась до 15 минут. Таким образом, общее время исследования снизилось до 90 минут, рассказала Скворцова «Известиям».

Также у новых тестов очень высокая чувствительность. Она позволяет обнаружить даже низкие концентрации нуклеиновых кислот — 102 и 103 молекул, в том числе и молекул нового типа коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Новые системы будут поставлять в лаборатории Москвы и других регионов. Сначала их будут производить до 100 тыс. в неделю, потом этот показатель удвоится.

В первой декаде апреля в Федеральном научно-клиническом центре физико-химической медицины ФМБА России на базе уже имеющихся технологий создания микрофлюидных систем будут разработаны тесты для выявления суммарной фракции антител против вируса SARS-CoV-2 и индивидуальные анализаторы и чипы для выявления вируса в небольших лабораториях или стационарах, не имеющих возможность проведения тестов в лабораторных условиях. Они будут давать результат в течение получаса. Это позволит в дальнейшем перейти на диагностику в формате «прикроватных» тестов.

Ранее, 28 марта, стало известно, что новая тест-система прошла регистрацию.

В России зарегистрировано 1264 случая заболевания, пять пациентов скончались, 49 выздоровели.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс.

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