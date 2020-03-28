Новую тест-систему для определения коронавируса зарегистрировали в России

В Новосибирске зарегистрирована новая тест-система для диагностики коронавируса. Она позволят получить результат за 90 минут.

«У тестов очень высокая чувствительность -10 во второй степени. Кроме того, они позволяют сократить время на пробоподготовку в несколько раз», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

С 30 марта в России будут выпускать 1 тыс. наборов этого теста в неделю. В каждом наборе 100 анализов, таким образом, этого количества хватит на 100 тыс. проверок. В дальнейшем цифру планируется удвоить.

27 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране будет создана новая тест-система на определение коронавируса. Он отметил, что разработка уже прошла испытания, идет оформление документов для ее выпуска.

В стране зарегистрировано 1036 случаев заболевания, пять пациентов скончались, 45 выздоровели.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс.