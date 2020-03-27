Спасение выживающих: как G20 объединилась в борьбе с кризисом
В условиях пандемии COVID-19 необходимо создать «зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий». С таким заявлением Владимир Путин выступил во время онлайн-саммита G20, который был полностью посвящен борьбе с коронавирусом. Президент России также призвал коллег координировать совместные усилия, а не действовать по принципу «каждый за себя». В этот же день глава государства провел встречу с российскими предпринимателями. Президент выразил надежду, что Россия сможет справиться с коронавирусом раньше чем через три месяца.
Зеленый коридор
Саммит «большой двадцатки» впервые в истории прошел в онлайн-режиме. Поэтому Владимиру Путину не пришлось лететь в жаркий Эр-Рияд, для того чтобы увидеть старых знакомых и обсудить борьбу с коронавирусом. Благодаря технологиям XXI века президенту было достаточно всего лишь сесть в удобное кресло в резиденции Ново-Огарево перед экраном компьютера.
— Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию, — сказал Владимир Путин коллегам по саммиту.
Глава РФ добавил, что «нынешний кризис неизбежно наложит отпечаток на глобальное развитие, причем на длительный срок». Поэтому необходимо действовать сообща, а не поступать по принципу «каждый за себя». На фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации российский лидер согласился с тем, что между странами необходимо наладить регулярный обмен достоверной информацией о развитии пандемии и осуществляемых мерах по борьбе с ней.
— Считаю, что вообще сегодня усилия Всемирной организации здравоохранения должны быть направлены на выявление скрытых эпидемий коронавируса в странах, где нет возможности проводить тестирование. Совместные исследования наших стран также могли бы серьезно ускорить разработку вакцин и лекарств, — продолжил президент.
Он напомнил, что российское правительство выделяет 1,2% ВВП страны на борьбу с кризисными явлениями. Поддержку оказывает и Центральный банк. Тем не менее участникам группы нужен общий план действий для стабилизации ситуации, поддержки экономик и восстановления доверия на мировых рынках, подчеркнул Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время участия в саммите лидеров «большой двадцатки» по коронавирусу в режиме видеоконференции
По мнению российского лидера, сейчас «крайне важно обеспечить доступ к финансированию для стран, которые испытывают потребности в ресурсах».
— В этой связи можно было бы подумать и о создании под эгидой МВФ специального фонда, финансируемого в первую очередь средствами центральных банков — эмитентов валют, входящих в корзину МВФ, а затем предоставить право любому члену МВФ заимствовать средства из данного фонда пропорционально его доле в мировой экономике по нулевой ставке на длительный срок, — предложил Владимир Путин.
Кроме того, он призвал участников саммита отказаться от экономических ограничений, которые препятствуют эффективной борьбе с COVID-19. По его словам, необходимо на период кризиса создать так называемые «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.
— В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничение в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок. И прежде всего я сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от этой пандемии. В конце концов это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи, — сказал Владимир Путин.
Учитывая сложившуюся обстановку, только плотное сотрудничество на мировой арене может остановить пандемию, заявил «Известиям» первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
— О каких санкциях сейчас могут говорить, особенно когда речь идет о медикаментах или средствах защиты. Надо помогать друг другу и объединиться в создании вакцины и выработке совместных мер. К сожалению, например, США продолжают санкционную политику в отношении Ирана, где от вируса погибло большое количество людей, — заявил сенатор.
Хочется верить, что лидеры западных стран, многие из которых сами оказались в сложном положении, как можно раньше придут к пониманию бессмысленности политики конфронтации и не будут ждать начала апокалиптического сценария, отметил политик. В тех же Соединенных Штатах от вируса погибло около тысячи человек. Между тем наибольшее число жертв зафиксировано в Италии и Испании.
Лидеры G20 во время видеоконференции
Владимир Путин в конце своего выступления также предложил усилить взаимодействие стран «большой двадцатки» по линии экономических советников, которые имеют прямой доступ к лидерам государств и способны принимать оперативные решения.
По итогам конференции участники саммита приняли совместное заявление. В документе, в частности, отмечается, что министры здравоохранения будут проводить встречи по мере необходимости для «обмена успешным национальным опытом», а во время министерской встречи в апреле планируется разработать комплекс неотложных действий группы «двадцатки» для совместной борьбы с пандемией.
Лидеры государств также пообещали использовать все возможности, чтобы свести к минимуму экономический и социальный ущерб от пандемии, восстановить глобальный экономический рост и поддержать стабильность рынков.
«Мы принимаем меры по стимулированию мировой экономики в размере более $5 трлн в рамках целенаправленной налогово-бюджетной политики, экономических мер и механизмов гарантий в целях нейтрализации социальных, экономических и финансовых последствий пандемии», — говорится в заявлении.
Проведение саммита в нынешних условиях стало абсолютно правильным решением, отметил в беседе с «Известиями» депутат бундестага Вальдемар Гердт. По его словам, стратегическая линия, разработанная участниками конференции, может помочь преодолеть турбулентный период. Парламентарий также выразил надежду, что здравый смысл восторжествует и после сложившегося кризиса установится «новый мировой порядок с человеческим лицом», где будут уважаться права человека и суверенитет каждого государства.
Примечательно, что в саммите участвовали не только главы стран G20, но и представители международных организаций, включая гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса и директора МВФ Кристалину Георгиеву. Кроме того, приглашены были и лидеры Вьетнама, Иордании, Испании, Руанды, Сингапура, Швейцарии, а также наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахаяйн. По просьбе Саудовской Аравии, которая в этом году председательствует в G20 и созвала виртуальный саммит, практически всё мероприятие прошло в закрытом режиме. С российской стороны в конференции также приняли участие министр финансов Антон Силуанов и шерпа Светлана Лукаш.
Адресная помощь
У Владимира Путина была весьма насыщенная программа еще до начала саммита. 26 марта президент успел отдельно по телефону обсудить ситуацию в мире с главой Франции Эммануэлем Макроном. Во время беседы политики затронули вопросы, связанные с возвращением граждан двух стран на родину, а также обеспечением условий для транспортировки медицинских средств и оборудования.
Кроме того, Владимир Путин в этот же день в подмосковной резиденции встретился с представителями деловых кругов. 25 марта президент высказал сразу несколько инициатив по поддержке бизнеса во время своего обращения к гражданам страны.
Из-за коронавируса в зоне риска в России находится несколько крупных и интенсивно развивающихся сегментов рынка: это туризм, транспорт и логистика, event-индустрия, общепит, мелкая розничная торговля, образовательные и спортивные центры, рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев.
— Многим из них понадобится адресная помощь. Предложенные президентом меры универсальны и при этом беспрецедентны. Снижение страховых взносов до 15%, кредитные и налоговые каникулы позволят снизить нагрузку на операционные расходы малого и среднего бизнеса. Тем самым многие смогут удержаться на плаву. Однако, я уверен, что в зависимости от дальнейшего развития событий «антивирусный» пакет помощи экономики будет пополняться, — подытожил депутат.
На встрече с представителями бизнеса Владимир Путин подчеркнул, что важнейшая задача властей — сохранение жизни и здоровья граждан.
— Но очевидно также и то, что если экономика будет «ложиться», то тогда не будет ресурсов, для того чтобы решать эту важнейшую задачу. В жизни, как обычно, всё очень взаимосвязано, — пояснил президент. — Мы прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что малый и средний бизнес находится, может быть, в самом сложном положении.
При этом глава государства высказал надежду, что Россия может справиться с коронавирусной инфекцией раньше чем через три месяца. Такой срок на встрече назвал гендиректор ООО «Лекториум» Яков Сомов.
Одним из самых заметных стало выступление основательницы сети кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой. Она пережила три кризиса, две недели назад была средним бизнесменом, а сейчас у нее «микробизнес». Предпринимательница попросила президента ускорить изменения в налоговой системе и реализацию «регуляторной гильотины».
— Важна скорость и риторика, которая звучит по отношению к нам. Не надо обещать: будете сокращать людей, пришлем прокуратуру. Вы знаете, мне всё равно. Я вот это сделаю, — сказала Анастасия Татулова.
Владимир Путин пообещал, что прокуратуру в этом случае никто не пришлет, но нужно быть аккуратнее с увольнениями.
— Надо отсрочку заменить на слово «каникулы». Пожалуйста, я вас умоляю, это очень важно, иначе вы получите сейчас… Вам ФНС говорит, что вы получите другую налогооблагаемую базу.Так вот, я вам говорю, вы никакой не получите: не с кого брать будет, — добавила она, призывая власти и бизнес объединиться.
— Я так и хочу организовать нашу совместную работу. Поэтому вас и пригласил, поэтому и не стал переносить ни в онлайн, никуда, а хотел вас напрямую послушать, — ответил президент.
В целом положительно президент отнесся, например, к идеям гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева. Предприниматель, в частности, предложил государству вместе с бизнесом субсидировать онлайн-доставки еды из ресторанов в пропорции 50% на 50%. Таким образом, агрегатор сможет брать с ресторанов нулевую комиссию, а для клиентов доставка станет бесплатной.
— Поддержка государства, конечно, возможна и может быть востребована. Давайте посчитаем сколько: 50 на 50 или 30 на 70, я не знаю, — отметил Владимир Путин.
Владимир Путин также поддержал инициативу о лицензировании агрегаторов онлайн-продажи медикаментов. При этом он добавил, что ответственность за доставку контрафактных лекарств будет ужесточаться. Президент призвал ускорить процесс сертификации средств, в которых нуждаются медицинские организации. По его словам, важно, чтобы нужный товар доходил как можно быстрее до медучреждений и граждан страны.
Владимир Путин не оставил без внимания и обращение представителей театрально-концертной индустрии.
— Надо посмотреть опыт наших соседей в других странах. Там создаются соответствующие финансовые структуры, «мешочки» небольшие, фонды так называемые, откуда идет финансирование подобного рода деятельности с целью сохранения сектора как такового, в том числе частного сектора, — заявил президент.
Глава государства также поддержал идею предпринимателей о переносе госзакупок на II квартал, которые планировали осуществить в III и IV. Тем не менее все закупки должны соответствовать потребностям государства и компаний. Ведь «нельзя купить сегодня то, что потребуется в ноябре», напомнил президент. Кроме того, Владимир Путин поддержал и продление моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса.