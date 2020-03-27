Спасение выживающих: как G20 объединилась в борьбе с кризисом

В условиях пандемии COVID-19 необходимо создать «зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий». С таким заявлением Владимир Путин выступил во время онлайн-саммита G20 , который был полностью посвящен борьбе с коронавирусом. Президент России также призвал коллег координировать совместные усилия, а не действовать по принципу «каждый за себя» . В этот же день глава государства провел встречу с российскими предпринимателями. Президент выразил надежду, что Россия сможет справиться с коронавирусом раньше чем через три месяца.

Зеленый коридор

Саммит «большой двадцатки» впервые в истории прошел в онлайн-режиме . Поэтому Владимиру Путину не пришлось лететь в жаркий Эр-Рияд, для того чтобы увидеть старых знакомых и обсудить борьбу с коронавирусом. Благодаря технологиям XXI века президенту было достаточно всего лишь сесть в удобное кресло в резиденции Ново-Огарево перед экраном компьютера.

— Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008–2009 годов , а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию, — сказал Владимир Путин коллегам по саммиту.

Глава РФ добавил, что « нынешний кризис неизбежно наложит отпечаток на глобальное развитие, причем на длительный срок ». Поэтому необходимо действовать сообща, а не поступать по принципу «каждый за себя». На фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации российский лидер согласился с тем, что между странами необходимо наладить регулярный обмен достоверной информацией о развитии пандемии и осуществляемых мерах по борьбе с ней.

— Считаю, что вообще сегодня усилия Всемирной организации здравоохранения должны быть направлены на выявление скрытых эпидемий коронавируса в странах, где нет возможности проводить тестирование. Совместные исследования наших стран также могли бы серьезно ускорить разработку вакцин и лекарств, — продолжил президент.

Он напомнил, что российское правительство выделяет 1,2% ВВП страны на борьбу с кризисными явлениями . Поддержку оказывает и Центральный банк. Тем не менее участникам группы нужен общий план действий для стабилизации ситуации, поддержки экономик и восстановления доверия на мировых рынках, подчеркнул Владимир Путин.

Спасение выживающих Президент РФ Владимир Путин во время участия в саммите лидеров «большой двадцатки» по коронавирусу в режиме видеоконференции Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

По мнению российского лидера, сейчас «крайне важно обеспечить доступ к финансированию для стран, которые испытывают потребности в ресурсах».

— В этой связи можно было бы подумать и о создании под эгидой МВФ специального фонда, финансируемого в первую очередь средствами центральных банков — эмитентов валют, входящих в корзину МВФ, а затем предоставить право любому члену МВФ заимствовать средства из данного фонда пропорционально его доле в мировой экономике по нулевой ставке на длительный срок , — предложил Владимир Путин.

Кроме того, он призвал участников саммита отказаться от экономических ограничений, которые препятствуют эффективной борьбе с COVID-19. По его словам, необходимо на период кризиса создать так называемые «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

— В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничение в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок. И прежде всего я сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от этой пандемии . В конце концов это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи, — сказал Владимир Путин.

Учитывая сложившуюся обстановку, только плотное сотрудничество на мировой арене может остановить пандемию, заявил «Известиям» первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— О каких санкциях сейчас могут говорить, особенно когда речь идет о медикаментах или средствах защиты . Надо помогать друг другу и объединиться в создании вакцины и выработке совместных мер. К сожалению, например, США продолжают санкционную политику в отношении Ирана, где от вируса погибло большое количество людей, — заявил сенатор.

Хочется верить, что лидеры западных стран, многие из которых сами оказались в сложном положении, как можно раньше придут к пониманию бессмысленности политики конфронтации и не будут ждать начала апокалиптического сценария, отметил политик. В тех же Соединенных Штатах от вируса погибло около тысячи человек. Между тем наибольшее число жертв зафиксировано в Италии и Испании.

Спасение выживающих Лидеры G20 во время видеоконференции Фото: REUTERS/Marcos Correa/Brazilian Presidency

Владимир Путин в конце своего выступления также предложил усилить взаимодействие стран «большой двадцатки» по линии экономических советников, которые имеют прямой доступ к лидерам государств и способны принимать оперативные решения.

По итогам конференции участники саммита приняли совместное заявление. В документе, в частности, отмечается, что министры здравоохранения будут проводить встречи по мере необходимости для «обмена успешным национальным опытом», а во время министерской встречи в апреле планируется разработать комплекс неотложных действий группы «двадцатки» для совместной борьбы с пандемией.

Лидеры государств также пообещали использовать все возможности, чтобы свести к минимуму экономический и социальный ущерб от пандемии, восстановить глобальный экономический рост и поддержать стабильность рынков.

«Мы принимаем меры по стимулированию мировой экономики в размере более $5 трлн в рамках целенаправленной налогово-бюджетной политики, экономических мер и механизмов гарантий в целях нейтрализации социальных, экономических и финансовых последствий пандемии», — говорится в заявлении.

Проведение саммита в нынешних условиях стало абсолютно правильным решением, отметил в беседе с «Известиями» депутат бундестага Вальдемар Гердт. По его словам, стратегическая линия, разработанная участниками конференции, может помочь преодолеть турбулентный период. Парламентарий также выразил надежду, что здравый смысл восторжествует и после сложившегося кризиса установится «новый мировой порядок с человеческим лицом» , где будут уважаться права человека и суверенитет каждого государства.

Примечательно, что в саммите участвовали не только главы стран G20, но и представители международных организаций, включая гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса и директора МВФ Кристалину Георгиеву. Кроме того, приглашены были и лидеры Вьетнама, Иордании, Испании, Руанды, Сингапура, Швейцарии, а также наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахаяйн. По просьбе Саудовской Аравии, которая в этом году председательствует в G20 и созвала виртуальный саммит, практически всё мероприятие прошло в закрытом режиме. С российской стороны в конференции также приняли участие министр финансов Антон Силуанов и шерпа Светлана Лукаш.

Адресная помощь

У Владимира Путина была весьма насыщенная программа еще до начала саммита. 26 марта президент успел отдельно по телефону обсудить ситуацию в мире с главой Франции Эммануэлем Макроном. Во время беседы политики затронули вопросы, связанные с возвращением граждан двух стран на родину, а также обеспечением условий для транспортировки медицинских средств и оборудования.

Кроме того, Владимир Путин в этот же день в подмосковной резиденции встретился с представителями деловых кругов . 25 марта президент высказал сразу несколько инициатив по поддержке бизнеса во время своего обращения к гражданам страны.

Из-за коронавируса в зоне риска в России находится несколько крупных и интенсивно развивающихся сегментов рынка: это туризм, транспорт и логистика, event-индустрия, общепит, мелкая розничная торговля, образовательные и спортивные центры, рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев.

— Многим из них понадобится адресная помощь. Предложенные президентом меры универсальны и при этом беспрецедентны. Снижение страховых взносов до 15%, кредитные и налоговые каникулы позволят снизить нагрузку на операционные расходы малого и среднего бизнеса. Тем самым многие смогут удержаться на плаву . Однако, я уверен, что в зависимости от дальнейшего развития событий «антивирусный» пакет помощи экономики будет пополняться, — подытожил депутат.

На встрече с представителями бизнеса Владимир Путин подчеркнул, что важнейшая задача властей — сохранение жизни и здоровья граждан.

— Но очевидно также и то, что если экономика будет «ложиться», то тогда не будет ресурсов, для того чтобы решать эту важнейшую задачу. В жизни, как обычно, всё очень взаимосвязано, — пояснил президент. — Мы прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что малый и средний бизнес находится, может быть, в самом сложном положении.

При этом глава государства высказал надежду, что Россия может справиться с коронавирусной инфекцией раньше чем через три месяца . Такой срок на встрече назвал гендиректор ООО «Лекториум» Яков Сомов.

Одним из самых заметных стало выступление основательницы сети кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой . Она пережила три кризиса, две недели назад была средним бизнесменом, а сейчас у нее «микробизнес» . Предпринимательница попросила президента ускорить изменения в налоговой системе и реализацию «регуляторной гильотины».

— Важна скорость и риторика, которая звучит по отношению к нам. Не надо обещать: будете сокращать людей, пришлем прокуратуру. Вы знаете, мне всё равно . Я вот это сделаю, — сказала Анастасия Татулова.

Владимир Путин пообещал, что прокуратуру в этом случае никто не пришлет, но нужно быть аккуратнее с увольнениями.

— Надо отсрочку заменить на слово «каникулы». Пожалуйста, я вас умоляю, это очень важно, иначе вы получите сейчас… Вам ФНС говорит, что вы получите другую налогооблагаемую базу.Так вот, я вам говорю, вы никакой не получите: не с кого брать будет, — добавила она, призывая власти и бизнес объединиться.

— Я так и хочу организовать нашу совместную работу . Поэтому вас и пригласил, поэтому и не стал переносить ни в онлайн, никуда, а хотел вас напрямую послушать, — ответил президент.

В целом положительно президент отнесся, например, к идеям гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева. Предприниматель, в частности, предложил государству вместе с бизнесом субсидировать онлайн-доставки еды из ресторанов в пропорции 50% на 50%. Таким образом, агрегатор сможет брать с ресторанов нулевую комиссию, а для клиентов доставка станет бесплатной.

— Поддержка государства, конечно, возможна и может быть востребована. Давайте посчитаем сколько: 50 на 50 или 30 на 70, я не знаю, — отметил Владимир Путин.

Владимир Путин также поддержал инициативу о лицензировании агрегаторов онлайн-продажи медикаментов . При этом он добавил, что ответственность за доставку контрафактных лекарств будет ужесточаться. Президент призвал ускорить процесс сертификации средств, в которых нуждаются медицинские организации. По его словам, важно, чтобы нужный товар доходил как можно быстрее до медучреждений и граждан страны.

Владимир Путин не оставил без внимания и обращение представителей театрально-концертной индустрии.

— Надо посмотреть опыт наших соседей в других странах. Там создаются соответствующие финансовые структуры, «мешочки» небольшие, фонды так называемые, откуда идет финансирование подобного рода деятельности с целью сохранения сектора как такового, в том числе частного сектора, — заявил президент.