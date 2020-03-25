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Заторможенный конфликт: как COVID-19 скажется на зонах боевых действий

Карантин приостановит войны, но не переломит логику их развития
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Заторможенный конфликт: как COVID-19 скажется на зонах боевых действий
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2020-03-24 18:44:18
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Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны прекратить огонь «во всех уголках мира», отменить санкции и направить усилия на борьбу с общим врагом — пандемией коронавируса. Пока международные конфликты и санкционные противоречия идут по инерции, хоть и с меньшей скоростью, и, похоже, эпидемия COVID-19 снизит их интенсивность, но вряд ли изменит логику развития. «Известия» проанализировали, как бушующий в мире вирус влияет на мирное урегулирование четырех наиболее крупных конфликтов — в Ливии, Сирии, Афганистане и на Украине.

— Я взываю к воюющим сторонам: остановите военные действия, отбросьте недоверие и вражду, заставьте пушки замолчать, прекратите артиллерийские обстрелы, остановите авиаудары, — заявил Антониу Гутерриш еще 23 марта во время видеоконференции, подчеркнув: как можно скорее «следует положить конец недугу войны и бороться с болезнью, которая бушует в мире».

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Фото: РИА Новости/Александр Щербак

На следующий день дипломат призвал прекратить не только войны горячие, но еще и санкционные — в своем обращении к лидерам «Большой двадцатки» он призвал их снять санкции со стран и обеспечить им доступ «к продовольствию, медицинским товарам для их поддержки в борьбе с COVID-19». «Настало время солидарности, а не изоляции», — подчеркнул Антониу Гутерриш.

Гутерриш попросил лидеров G20 усилить координацию в борьбе с коронавирусом

Насколько эти призывы найдут отклик у лидеров G20, станет понятно уже 26 марта — в этот день они по видеосвязи проведут экстренный саммит по коронавирусу. Ну а пока представить, что инфекция заставит стороны различных конфликтов сложить оружие и начать сообща бороться с болезнью, сложно. По мнению экспертов, она больше разъединяет страны, нежели приводит их к общему знаменателю.

Даже при противостоянии вирусу сильна инерция старых подходов. О COVID-19 стало известно в начале года, но это не предотвратило эскалацию в Сирии или нарушение режима прекращения огня в Ливии — на фоне этого вируса очень многое продолжалось «как всегда», — отметил в беседе с «Известиями» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Какого-то катарсиса и нового понимания о единстве мира пока не произошло. Это, конечно, не отменяет помощь стран друг другу. Но сейчас мы видим, что коронавирус мир скорее разъединяет.

Украина

Медведчук осудил запрет на въезд на Украину для жителей Донбасса

Длительность: с 2014 года по н.в.

Число жертв среди гражданского населения: более 10 тыс.

Число внутренне перемещенных лиц: около 1,5 млн

Вспышка коронавируса в Европе пришлась на конец февраля и застала переговорщиков по конфликту в Донбассе за спорами о перспективах нового саммита Германии (29 212 заражений и 126 летальных исходов), России (658), Украины (73 и 3) и Франции (19 856 и 860). Так, Киев представил планы запустить «нормандский формат» на уровне глав МИД за месяц до встречи на высшем уровне, которая, по его расчетам, должна состояться в апреле 2020 года. В Москве эти договоренности опровергали, требуя Берлин и Париж повлиять на своих украинских коллег, и заявляли: следующий саммит будет возможен только после того, как будут реализованы все решения парижской встречи, состоявшейся 9 декабря 2019 года.

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украина днр аэропорт война

Сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики в разрушенном в результате боевых действий аэропорту Донецка

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Паспортный прижим: коронавирус перекрыл границы в Донбассе
В изоляции Донецк больше опасается свиного гриппа и обстрелов, чем новой инфекции

Подвижки начались 11 марта на заседании контактной группы в Минске. Тогда при участии кураторов из Киева и Москвы Андрея Ермака и Дмитрия Козака стороны наметили контуры обмена пленными, обозначили КПП для гражданских на линии соприкосновения и задали параметры политического диалога, договорившись закрепить эти решения на следующих переговорах 25 марта. Однако уже к тому моменту Киев ввел ограничения на пунктах пропуска с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, запретив проход людей с неподконтрольных территорий при наличии у них признаков коронавируса. Таким образом пандемия уже вмешалась в ход урегулирования.

— Пока существенного сокращения взаимных обстрелов в Донбассе не наблюдается, поэтому на ход конфликта и его урегулирование эпидемия существенного влияния не имеет, — сказал «Известиям» глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — Но тут надо обратить внимание на то, что на Украине нет доверия относительно числа зараженных — есть подозрение, что инфицированных гораздо больше. В ближайшее время должны заработать тесты, и тогда влияние вируса на политику станет понятным.

Ливия

Длительность: с 2011 года по н.в.

Число беженцев и просителей убежища: 50,6 тыс.

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Число внутренне перемещенных лиц: 268,6 тыс.

Ливия вошла в список из девяти стран африканского континента — наряду с Малави и Лесото — где случаи заражения коронавирусом не зарегистрированы. Тем не менее, на ситуацию в стране COVID-19 повлиял значительно. С одной стороны, внешние игроки немного самоустранились от решения кризиса — в середине марта Италия, пострадавшая от болезни больше всех, сообщила о переносе встречи комитета по Ливии, намеченной на 19 марта.

С другой, пандемия подтолкнула стороны к перемирию. 15 марта глава международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж объявил в стране режим чрезвычайного положения, выделив на профилактику болезни порядка $360 млн. В Ливии запретили проводить свадьбы и похороны, закрыли рестораны и другие места досуга, а также объявили ночной комендантский час. Неделю спустя, 22 марта, лидер другой стороны — Ливийской национальной армии (ЛНА) — Халифа Хафтар заявил о приостановке боевых действий с тем, чтобы страна сосредоточилась на борьбе с COVID-19.

война
война ливия

Бойцы армии Правительства национального спасения Ливии Фаеза Сарраджа ведут огонь по позициям Ливийской нацилональной армии Халифы Хафтара

Фото: Global Look Press/Amru Salahuddien/dpa
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Поставки оружия и боеприпасов союзникам не приносят Турции успеха

Здесь надо отметить, что еще в середине января 2020 года главные нефтяные объекты страны были закрыты. Это привело к крупным финансовым потерям, которые, по данным Национальной нефтяной корпорации, составили около $3 млрд. На это накладывается сложная ситуация в системе здравоохранения — во времена Муаммара Каддафи медперсонал был в основном из-за рубежа, и за время конфликта ситуация улучшиться не могла.

Внешние игроки в силу своих внутренних проблем готовы уделять конфликту гораздо меньше внимания, чем до пандемии. Таким образом их участие снижается как в прокси-войнах, так и в мирном урегулировании, — пояснил «Известиям» глава Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов. — Еще один важный фактор — сокращение международной торговли. У сторон становится меньше ресурсов для продолжения конфликта. Но говорить о том, что это приведет к полномасштабному перемирию, не стоит.

Сирия

Длительность: с 2011 года по н.в.

Число беженцев: 5,6 млн

Число внутренне перемещенных лиц: около 6,2 млн

«Мир не должен ждать, пока коронавирус распространится в Сирии»
Посол САР в России Рияд Хаддад — о готовности медучреждений страны бороться с COVID-19

Первый и пока единственный случай заражения коронавирусом в Сирии был зарегистрирован 22 марта — до этого она входила в четверку стран Ближнего Востока (вместе с Ливией, Йеменом и Южным Суданом), не подвергшихся заразе. Накануне власти закрыли все погранпереходы и междугороднее транспортное сообщение, приостановили занятия в школах и вузах, закрыли доступ к шиитским святыням. Как ранее рассказал «Известиям» посол САР в России Риад Хаддад, борьбу с вирусом в республике осложняют международные санкции — из-за них в страну не поступают лекарства и медицинское оборудование.

По оценке экспертов, пандемия никак не повлияла на положение вещей в сирийской провинции Идлиб, которая в последние месяцы стала главной проблемной точкой конфликта.

Возможно, игроки — Турция, Россия и САР — временно переключат часть внимания на ситуацию внутри своих стран. Однако пока вооруженные силы Анкары продолжают оставаться в той части Идлиба, которая контролируется протурецкими группировками и террористами, — рассказал «Известиям» руководитель Центра изучения Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин. — Говорить о том, что вирус принесет стабилизацию на длительный срок не приходится.

война
сирия война

Бомбардировка в сирийской провинции Идлиб

Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli/dpa

При этом COVID-19 не помешал российско-сирийским контактам: 23 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился в Дамаске с президентом САР Башаром Асадом, чтобы заверить его: Москва продолжит придерживаться соглашений президентов России и Турции относительно ситуации в Идлибе. В контексте этих договоренностей 15 и 23 марта военные двух стран провели совместные патрули вдоль трассы М4.

Ушли в патруль: чем закончилась вторая попытка патрулирования в Идлибе
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Особую тревогу вызывает ситуация в лагерях для перемещенных лиц «Аль-Холь», где содержатся семьи боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ), и «Рукбан» на юге Сирии. Оба находятся вне ведения Дамаска — первый контролируют курдские военизированные отряды, второй — боевики «Магавир ас-Саура». В «Аль-Холе» проживает свыше 70 тыс. человек, большая их часть — женщины и дети младше 14 лет.

Контролировать эпидемиологическую обстановку в этих лагерях непросто, к ситуации подключилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Она разработала меры, которые включают осмотр людей на пропускных пунктах и оснащение местных больниц аппаратами для вентиляции легких (ИВЛ). Планам ВОЗ могут помешать действия местных боевиков — так, 21 марта в Идлибе боевики «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) похитили группу волонтеров Красного полумесяца.

Афганистан

Длительность: с 2001 года по н.в.

Число жертв среди гражданского населения (c 2010 года): около 100 тыс.

Госсекретарь США прибыл в Афганистан с необъявленным визитом

На данный момент в Афганистане зарегистрировано 40 случаев заражения и один летальный исход. В среднем количество больных увеличивается на пять-шесть человек каждые сутки. Однако ограниченные ресурсы диагностики дают повод говорить: количество инфицированных может быть гораздо больше — после вспышки COVID-19 в соседнем Иране в Афганистан вернулось свыше 30 тыс. репатриантов, среди которых могли быть переносчики вируса.

Ситуация в стране осложняется из-за срыва диалога между официальным правительством и «Талибаном» (запрещено в РФ). 29 февраля в столице Катара США и талибы подписали мирное соглашение, согласно которому группировка обещала начать переговоры с Кабулом о прекращении огня и обмене пленными. Запустить диалог планировали 10 марта, однако уже 19-го руководство страны распорядилось возобновить боевые операции против «Талибана». На фоне фактического срыва американо-афганской сделки США сократили финансовую помощь Кабулу на $1 млрд в этом и следующем году.

война
афганистан война

Афганские силы безопасности сопровождают арестованных боевиков во время презентации для СМИ в Джалал-Абаде

Фото: REUTERS/Parwiz

По словам директора Центра изучения современного Афганистана Омара Нессара, коронавирус пока не сплотил талибов и официальный Кабул — два лагеря по-прежнему действуют автономно и ведут боевые действия против друг друга. При этом 24 марта президент страны Ашраф Гани призвал стороны прекратить боевые действия, чтобы власти смогли наладить работу системы здравоохранения.

МИД призвал остановить боевые действия на фоне пандемии коронавируса

Если инфекция начнет распространяться как в Иране или Италии, афганская система здравоохранения не справится. Власти понимают это, поэтому во вторник они приняли решение ввести карантин в городе Герат, приграничном с Ираном, а также ограничили передвижение между Гератом и другими городами Афганистана, — пояснил «Известиям» эксперт. — На подконтрольной «Талибану» территории нет централизованной системы здравоохранения, а это значит, что там уровень здравоохранения еще ниже.

По словам Омара Нессара, талибы это понимают и потому не мешают государственным больницам. Если коронавирус продолжит распространение по стране, талибы могут пойти на временное примирение и сотрудничество с Кабулом, но вряд ли они будут делать это официально, отметил эксперт. При этом не стоит исключать, что «Талибан» постарается использовать возникший кризис, чтобы показать неспособность правительства Ашрафа Гани контролировать вспышку инфекции и борьбу с ней.

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