Пришли на базу: Анкаре не удается переломить ситуацию в Ливии

Турции нанесен очередной чувствительный удар на ливийском фронте. В ночь на 3 марта главная военная база Анкары — аэропорт Митига — была вновь обстреляна и получила серьезные повреждения. Одновременно силы фельдмаршала Халифы Хафтара возобновили продвижение в пригородах столицы. Эксперты считают, что у турецкой стороны не хватает ресурсов, чтобы эффективно поддерживать своих союзников в Триполи.

Удары по Митиге

В результате комбинированного ракетно-артиллерийского удара в ночь на вторник вновь пострадал развернутый на авиабазе Митига комплекс ПВО Турции Hawk XXI, рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией в регионе. По их данным, в реальной боевой обстановке ЗРК показал низкую эффективность в борьбе с дронами. Выяснилось, что он не в состоянии защитить базу от ударов БЛА Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и неуправляемых реактивных снарядов.

По информации ливийских СМИ, в этот раз повреждения инфраструктуры аэродрома оказались более серьезными, чем после предыдущего удара. В соцсетях появилась ночная фотография, на которой на базе видны несколько сильных очагов пожара. Заявлено и о попадании по радару ПВО. Как ранее сообщали «Известия», 28 февраля авиабаза подверглась массированному ракетному удару, в результате которого была уничтожена батарея ПВО Турции, пострадали центры управления беспилотниками, а также погибли несколько военнослужащих.

Ливия MIM-23 Hawk — зенитный ракетный комплекс средней дальности Фото: Getty Images/Schöning/ullstein bild

По заявлению представителей ЛНА, они атаковали две системы ПВО турецких сил, бараки для персонала, склад боеприпасов и ангар с беспилотниками Bayraktar TB2, которые продолжают вылеты с Митиги.

В конце февраля перемирие закончилось, и стороны возобновили активные боевые действия: они стали обмениваться авиационными и воздушными ударами. Армии Хафтара удалось продвинуться в пригородах столицы.

— Значительная часть жителей Ливии имеют турецкие корни или относятся к родственным народностям, например туркоманы, — рассказал «Известиям» профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. — На территории страны было примерно 5 тыс. боевиков, которых Турция поддерживала и снаряжала. В основном, кстати, оружием нашего стандарта. Террористы держались, пока к поддержке Хафтара не подключились ОАЭ и другие страны.

Последний аэропорт

Митига остается единственным аэропортом в районе Триполи, который удерживается Правительством национального согласия (ПНС). Здесь расположены основные силы турецкой группировки в стране, в том числе военные советники и персонал, которые обслуживают и управляют сложными системами вооружения (комплексами ПВО, радиоэлектронной борьбы и разведки). Тут же размещены центры, координирующие действия ударных беспилотников, и сами БЛА. Именно с этой авиабазы турецкие дроны выполнили основную часть боевых вылетов.

Ливия Аэропорт Митига в Триполи после нападения, Ливия Фото: REUTERS/Ahmed Elumami

Авиабаза стала также распределительным центром для наемников из числа сирийских и африканских боевиков. Туда регулярно прибывали самолеты с грузами для ПНС и турецких сил.

Из-за постоянных ударов турецких беспилотников 21 января ЛНА объявила о введении бесполетной зоны над Триполи и его окрестностями. Угроза была реализована уже на следующий день. Силам Халифы Хафтара удалось поразить пытавшийся взлететь из столичного аэропорта ударный Bayraktar TB2. Вскоре были продемонстрированы его обломки с многочисленными пробоинами от попадания зенитной ракеты. Всего в последующие дни ЛНА заявила об уничтожении около 10 дронов, но не все эти заявления были подтверждены фото- или видеоматериалами.

Несмотря на обстрелы аэродрома, до последнего времени он продолжал обслуживать и пассажирские рейсы. Однако из-за близкого расположения военных и гражданских объектов это стало опасным.

По сообщению авиакомпании African Airways, осколочные повреждения от ракетного обстрела в ночь на 3 марта получили два пассажирских лайнера. В среду власти Ливии объявили, что все гражданские рейсы на неопределенный срок переведены из Митиги в аэропорт Мисураты, расположенный в 200 км от столицы страны.

Потеря или прекращение функционирования этой авиабазы сильно затруднит для Турции оказание поддержки своим союзникам в Триполи. С аэродрома Мисураты дальности БЛА Bayraktar для этого будет недостаточно.

Ливийский рынок

Турция пытается переломить военную ситуацию в Ливии поставками союзникам вооружений и боеприпасов. Но пока эти усилия не принесли успеха. Подкрепление, впрочем, получает и противоположная сторона.

В конце января миссия ООН в Ливии заявила, что несмотря на подписанное в январе перемирие и действующее эмбарго, поставки оружия в страну продолжаются. В аэропорты дружественного Турции ПНС прибыло множество пассажирских и грузовых рейсов, доставивших бойцов и военных советников, современные вооружения и боеприпасы. Аналогичные грузовые перевозки наблюдатели организации заметили и в районах, контролируемых армией Хафтара. Обе стороны получают оружие неофициально.

Ливия Бойцы поддерживаемого ООН Правительства национального согласия Фото: Global Look Press/Pan Xiaojing

— Вообще ситуация с поставкой вооружений в Ливию удивительная , — заявил Вадим Козюлин. — В 2014 году был подписан международный договор о торговле оружием. Регулярно проходят встречи его участников, но самый важный вопрос — как этот серый рынок наполняется — они старательно обходят стороной. Никто, похоже, не хочет об этом рынке говорить, но все им пользуются.

Президент Франции Эммануэль Макрон в январе напрямую обвинил Реджепа Эрдогана в нарушении оружейного эмбарго и переправке в Ливию нескольких кораблей с наемниками. В феврале грузовое судно Bana с бронетехникой до Триполи эскортировал турецкий фрегат.