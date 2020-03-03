Путин и Меркель обсудили ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили обострение ситуации в сирийском Идлибе и в Ливии, сообщили во вторник, 3 марта, в Кремле.

«Предметно обсуждены вопросы сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации. В данном контексте выражена надежда на результативное проведение предстоящей 5 марта в Москве российско-турецкой встречи на высшем уровне», — говорится в публикации.

Лидеры стран также подчеркнули необходимость соблюдения сторонами конфликта в Ливии режима прекращения боевых действий и реализации положений Берлинской конференции.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась в результате столкновений сирийских и турецких сил. В ночь на 29 февраля военные Турции попали под авиаудар в Идлибе. Погибли более 30 человек. Минобороны России отметило, что военных в данном районе вообще не должно было быть, но они оказались среди боевиков, против которых проводили операцию ВВС Сирии.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на инцидент. По Сирии были нанесены массированные удары, Россию Анкара призвала «отойти в сторону». Кроме того, турецкие власти объявили, что более не намерены сдерживать потоки беженцев из Сирии, которых, по их данным, в стране не менее 3,7 млн.

В тот же день к границе с Грецией двинулись несколько тысяч мигрантов.

19 февраля в Берлине состоялась конференция, посвященная урегулированию ситуации в Ливии. В ходе встречи глава МИД России Сергей Лавров заявил о согласовании документа с рекомендациями по преодолению кризиса в стране.

Также во время конференции представители 16 стран договорились больше не вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке. Они согласовали прекращение огня, соблюдение эмбарго на поставки оружия и продолжение переговоров между враждующими организациями.

20 января дипломатический источник в Москве сообщил СМИ, что в Берлине командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии, отключил телефон и, никого не предупредив, уехал.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии воцарилось двоевластие. На востоке страны заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство Сарраджа. Власти восточной части государства действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.

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