США призвали Россию и Турцию к урегулированию ситуации в Идлибе

Вашингтон призвал Москву и Анкару к скорейшей деэскалации напряженности в сирийской провинции Идлиб и вокруг нее. Об этом 2 марта в ходе брифинга в Пентагоне сообщил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Трансляция выступления высокопоставленного американского военного велась на странице Пентагона в Twitter. Милли задали вопрос, обстреливали ли российские ВКС турецкие подразделения в Идлибе.

«У нас нет ясности, недвусмысленной разведывательной информации о том, кто именно пилотировал какие самолеты. Это, во-первых. Во-вторых, я лично позвонил своим коллегам в Турции и России и призвал к скорейшей деэскалации», — ответил Милли.

Переговоры по телефону он провел 28 февраля с начальником Генштаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым и его турецким коллегой Яшаром Гюлером.

В Идлибе проходят столкновения сирийской армии с вооруженной оппозицией, протурецкими силами и террористами. В конце января произошло обострение ситуации из-за того, что армия Сирии заняла почти половину идлибской зоны деэскалации, тем самым оставив позади наблюдательные пункты Турции.

Продвижение правительственных сил привело к тому, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если сирийские войска не будут выведены за линию постов.

Москва, поддерживающая Дамаск, пытается повлиять на ситуацию с помощью переговоров с Анкарой, однако стороны пока не пришли к соглашению. Следующие переговоры российского и турецкого президентов состоятся 5 марта.