Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом

Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.

Информацию об инциденте подтвердили в министерстве обороны Турции, пишет «РИА Новости». По информации ведомства, речь идет о самолете L-39.

Ранее, 2 марта, сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Таийп Эрдоган посетит Москву 5 марта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предстоящую встречу непростой.

С 1 марта Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за линии, обозначенные в сочинском соглашении 2018 года.

В этот же день сирийское агентство сообщило, что Турция сбила два самолета армии САР, пилоты не пострадали. Тогда же источники «Известий» сообщили о сбитом в небе над Идлибом турецком беспилотнике. При этом ТАСС со ссылкой на местные издания сообщало, что был сбит самолет, принадлежащий сирийской армии.

29 февраля Эрдоган заявил, что попросил президента РФ Владимира Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями. Перед этим лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.

27 февраля в Идлибе сирийские силы провели обстрел, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, были ранены еще более 30 человек. По данным Минобороны РФ, сирийские войска обстреляли населенный пункт Бехун с террористами, в окрестностях которого находились военные Турции. Однако их в этом районе не должно было быть, отмечали в ведомстве.

21 февраля турецкий лидер назвал происходящее в идлибской зоне деэскалации войной, отметив, что агрессию нужно остановить. Он призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе.

12 февраля Эрдоган обвинял Москву и Дамаск в атаках на мирных сирийцев. Россия опровергала эту информацию, утверждая, что продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не нападает на гражданское население страны.

В Идлибе проходят столкновения сирийских военных с террористами и протурецкими силами оппозиции. При этом, согласно сочинским договоренностям, Анкара должна размежевать боевиков и оппозиционеров, что до сих пор не было выполнено.

Ситуация обострилась после того, как в конце января сирийская армия смогла занять почти половину идлибской зоны деэскалации, тем самым оставив позади наблюдательные пункты Турции. Продвижение правительственных сил привело к тому, что Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если сирийские войска не будут выведены за линию постов.

Российская сторона, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается повлиять на ситуацию. Москва призывает Анкару придерживаться сочинских договоренностей. Кроме того, стороны постоянно ведут переговоры, однако пока не пришли к соглашению.